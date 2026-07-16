La Perla del Palo estrena una nueva joya en Málaga
Bea González debuta con su nueva PEARL 2027 en el Málaga Premier Padel P1, donde defenderá el título conquistado el pasado año ante su afición.
Angie F.G.
La semana de Bea González en Málaga no solo estará marcada por su regreso a casa para defender el título del Premier Padel P1. También ha sido el escenario elegido para presentar la PEARL 2027, la nueva pala desarrollada por Bullpadel junto a la jugadora malagueña, que vio la luz coincidiendo con el torneo de su ciudad.
La nueva versión de la PEARL mantiene su apuesta por un juego ofensivo, pero incorpora varias novedades tecnológicas con el objetivo de facilitar la generación de potencia sin perder estabilidad ni control. Entre ellas destaca el AIR REACT CHANNEL, un sistema que mejora la aerodinámica de la pala para acelerar el movimiento en cada golpe.
Otra de las principales innovaciones es el PEARL CORE, un nuevo corazón diseñado para ofrecer mayor estabilidad antes del impacto y favorecer una salida de bola más potente. La superficie incorpora un acabado 3D GRAIN, pensado para aumentar el efecto y la precisión en los golpes de ataque.
Bullpadel mantiene además la combinación de materiales Fibrix y MultiEVA, una construcción que busca equilibrar control, elasticidad y potencia, mientras que el sistema Vibradrive reduce las vibraciones para mejorar la comodidad durante el juego.
Como elemento diferenciador, la PEARL 2027 incorpora también el sistema Custom Weight, que permite modificar el balance de la pala mediante pesos intercambiables, adaptándola al estilo y las preferencias de cada jugador.
La presentación tuvo un significado especial para Bea González, que estrenará la nueva pala precisamente este jueves en Málaga, donde vuelve un año después de levantar el título y donde espera iniciar una nueva semana de éxito junto a Paula Josemaría. El torneo andaluz servirá así de escaparate para uno de los lanzamientos más esperados de Bullpadel de cara a la temporada 2027.
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