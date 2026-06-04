Pequeña revuelta en el cuadro femenino en un día marcado por la lluvia y la pronta despedida de Ale Salazar

La jornada estaba programada para las 10.00 de la mañana hora local, pero no fue hasta las 11.30 que pudo arrancar el cuadro principal en el Italy Major. El temor al fuerte calor en el precioso Foro Itálico se transformó en espera en la sala de jugadores a que amainara la tormenta que se postró en el cielo de Roma.

Cuando por fin se dio luz verde a que dieran comienzo los partidos, el primer duelo en la pista Pietrangeli -la principal el primer día- tenía a una de las ídolas locales, Carolina Orsi, como protagonista y, junto a la veterana Patty Llaguno, resolvió sin problemas su duelo ante Aida Martínez y Camila Fassio (6-3 y 6-1).

En la pista de al lado otra italiana conseguía dar la sorpresa ante Alejandra Alonso y Ale Salazar, que se despedía demasiado pronto en su último Italy Major. Pero la alegría siempre va por barrios y de la tristeza de la madrileña se pasaba a la alegría de la grada por ver a ortra jugadora local en segunda ronda tras ganar a la pareja 7 en un duro partido por 6-3 5-7 6-2. Este jueves ambas jugadoras italianas, compañeras de selección, se verán las caras por primera vez en sus carreras. Solo una seguirá adelante.

Tampoco seguirán adelante Marina Guinart y Vero Virseda, pareja ocho y que llegaban de proclamarse campeonas en Tirana del FIP Platinum Albania, después de verse sorprendidas por Noa Cánovas y Laia Rodríguez (7-5 y 7-6 (5)).

Este jueves entran en acción las principales cabezas de serie con las campeonas defensoras Gemma Triay y Delfi Brea (1) que debutarán en la Pista Centra ante Claudia Escacena y Patri Martinez, mientras que en la pista Pietrangeli Claudia Fernández y Sofia Araujo (4) se medirán a Bea Caldera y Carmen Goenaga (9). No antes de las 15:00, Paula Josemaría y Bea González (2) se enfrentarán a Martina Fassio y Raquel Eugenio (11), y no antes de las 17:00 Ari Sánchez y Andrea Ustero (3) jugarán contra Aranzazu Osoro y Victoria Iglesias (10).

Sin sorpresas en el cuadro masculino

Después de la inesperada eliminación de Sanyo Gutiérrez y Maxi Sánchez a manos de Aragón/Roglán por 7-6 (3) 6-3, la dupla española, pese a que presentó batalla, no pudo resistir ante Juan Lebrón y Leo Augsburger quienes, como el resto de favoritos, siguieron adelante.

La nota negativa de la jornada tuvo como actores principales a Fran Guerrero y Javi leal quienes en su de versión 3.0 no encontraron el camino de la victoria y fueron eliminados por la joven dupla formada por Pol Hernández y Guille Collado que parecen volver a las andadas tras dos torneos algo irregulares.

Entre ellos, la nueva pareja formada por Paquito Navarro y Martín di Nenno. Una vez corregidos algunos desajustes del ininicio del partido, la nueva dupla hispano-argentina, que se ha reencontrado después de cuarto años, se impuso por 6-3 y 6-1 a Rodríguez/De Pascual en el último partido del día, que acabó casi a media noche.

Sufrieron Jon Sanz y Coki Nieto así como Mike Yanguas y Franco Stupaczuk. Ambas parejas venían de jugar el FIP Platinum de Albania, los primeros con malas sensaciones, los segundos coronándose campeones, pero ambas parejas se vieron obligados a defender un tercer set antes de asegurarse el pase a la segunda ronda.

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Arturo Coello y Agustín Tapia lograron su primera victoria en el Foro Itálico en dos sets, superando por 6-2 6-2 a Flavio Abbate y Álvaro Montiel, al igual que Fede Chingotto y Ale Galán, que vencieron por 6-1 6-4 a Tino Libaak y Alex Chozas, y Juan Lebrón y Leo Augsburger, que derrotaron por 6-3 6-4 a Manu Aragón y Albert Roglán. Los Golden Boys se enfrentarán a David Gala y Enzo Jensen en los octavos de final, mientras que Chingalán se medirá a Gonza Alfonso y Javi Barahona.