Paula Josemaría se regala un triunfo en su cumpleaños y nuevo récord de precocidad

Con las número uno ausentes en Giza, pero que se dieron de baja una vez sorteado el cuadro principal, se dio la circunstancia que en una de las semifinales femeninas se enfrentaban las dos primeras cabezas de serie del torneo. Por un lado la pareja dos, Ari Sánchez y Paula Josemaría, y por el otro, a pareja tres, Andrea Ustero y Sofi Araújo.

Las dos parejas llegaron a la semifinal mostrando un gran nivel y cediendo muy poco terreno en las anteriores eliminatorias, por lo que todo aparentaba a un partido igualado, luchado y que se definiría por detalles. Josemaría quería el triunfo más que nadie para hacerse un buen regalo el día de su 29 aniversario.

Ari y Paula celebran un punto en las semifinales / Premier Padel

Pero no arrancó de esta manera la primera manga donde Ari y Paula dominaron en el 20x10 desde la primera bola y ya de entrada lograban un 3-0 inalcanzable para sus rivales, que contaron con una oportunidad de break en el séptimo juego, pero las número dos, muy concentradas, salvaron la situación para llevarse seguidamente el primer set.

Muy distinta fue la segunda manga. Ustero y Araújo reaccionaron y el set arrancó nada menos que con cuatro breaks consecutivos, dos para cada pareja, con lo que el marcador quedó en todo momento equilibrado. No fue hasta el quinto juego cuando Ari y Paula lograban ganar el saque para el 2-3, pero con Araújo desatada y Andrea inspiradísima, las pupilas de Pablo Aymá lograban empatar el partido y poner en problemas a las número dos.

Sofi celebra con Ustero un punto durante las semis / Premier Padel

Se llegó la tercer set con un cambio de guion totalmente inesperado. Gilardoni les decía a Paula y Ari que el partido era mentiroso, que estaban jugando muy bien y que el marcador no era fiel a lo que se veía en la pista. Por su lado Aymá pedía a las suyas ser valientes para afrontar la manga definitiva con la misma confianza y actitud que habían mostrado en la segunda.

Ari y Paula se vieron obligadas a dar el máximo y salvar tres bolas de break antes de lograr la ventaja de una rotura para poner el 1-3 en el marcador. Pero Ustero salvaba y salvaba puntos inverosímiles, Sofi tiraba de fuerza e inteligencia y con ello igualaban el duelo hasta el 4-4. Todo cambió en el noveno juego cuando de nuevo las de Gilardoni se vieron contra las cuerdas y salvaban dos bolas de rotura y se fueron directas hacia la final ganando el siguiente juego en el resto.

Fue una batalla de cuatro monstruas del pádel que se decidió por detalles en una última manga de infarto donde después de 57 minutos para un total de 2 horas y 16 minutos Ari y Paula confirmaban una nueva final y serán ellas quienes busquen el título este sábado. Paula ya tiene su mejor regalo de cumpleaños.

Martina Calvo y Ale Salazar, a por el segundo título seguido

Anteriormente lucharon por un puesto en la final otras dos parejas que vienen pisando firme en este tramo de la temporada, Alejandra Salazar y Martina Calvo, que lograron su primer título juntas en el FIP de Lyon y llegaron a Giza con la confianza rebosando de sus palas, mientras que por el otro lado estaban una Martita Ortega y Tamara Icardo que desde que se juntaron están yendo de menos a más dentro de la pista.

Salazar y Calvo celebran el triunfo en semifinales / Premier Padel

El partido fue igualado, pero Ale Salazar tiró de veteranía y llevó a su pupila a otra final después de un primer set muy disputado donde los breaks estuvieron a la orden del día. Salazar y Calvo arrancaron con un 2-0, pero Ortega e Icardo recuperaron el servicio en juegos eternos con incontables 'dueces' y no fue hasta el décimo round de esta primera manga, cuando Ale y Martina lograban una nueva rotura que suponía l'adjudicación del primer set.

Se había hecho mucho, pero quedaba un mundo ante unas batalladoras Martita y Tamara que avisaron de sus intenciones rompiendo en el primer juego y logrando el 2-0 a continuación, pero Salazar y Martina no se abandonaron a la suerte y con dos roturas en cuarto y sexto set se quedaban con la plaza en la final tras ganar por 6-4 y 6-3.

Con esta final, Martina Calvo se convierte en la jugadora más joven en ser finalista de un torneo de Premier Padel. Con tan solo 17 años, 3 meses y 24 días, la jugadora navarra supera en este récord de precocidad a Andrea Ustero, quien posteriormente se quedaba a las puertas de la final tras perder su partido.