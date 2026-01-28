Paula Josemaría se une al equipo de pádel de Oysho

Parece que esta temporada está de moda cambiar de sponsors y son muchos los jugadores que están apostando por nuevas marcas. Este miércoles se anunció un nuevo cambio bastante sorprendente. Oysho continúa reforzando su apuesta por el deporte femenino de alto nivel con la incorporación de Paula Josemaría, una de las grandes referencias del pádel mundial, a su equipo profesional. La jugadora extremeña, actual número 3 del ranking internacional, se convierte así en nueva embajadora de la marca, consolidando un proyecto que combina rendimiento, valores y proyección global.

Paula con el conjunto de su nueva marca, Oysho / OYSHO

Josemaría se ha ganado un lugar privilegiado en la élite del pádel femenino gracias a su talento, intensidad competitiva y una mentalidad ganadora que la ha llevado a conquistar múltiples títulos en el circuito profesional durante los cinco años que ha jugado al lado de Ari Sánchez. Su regularidad en la cima y su capacidad para mantenerse entre las mejores del mundo la han convertido en un ejemplo de constancia, esfuerzo y compromiso, dentro y fuera de la pista.

Paula lucirá esta temporada ropa Oysho / OYSHO

La alianza entre Oysho y Paula Josemaría nace con el objetivo de seguir impulsando el deporte femenino y de transmitir valores compartidos como la excelencia, la autenticidad y la pasión por el rendimiento deportivo. En el marco de este patrocinio, la jugadora vestirá las colecciones técnicas de la marca tanto en competición como en sus entrenamientos y participará en distintas activaciones a lo largo de la temporada convirtiéndose en otra de las jugadoras que compaginará diferentes marcas de pala, textil y zapatillas.

Con esta incorporación, Oysho amplía un equipo de pádel de primer nivel en el que ya figuran nombres destacados como Alejandra Salazar, Sofía Araújo, Carmen Goenaga, Martina Calvo o Alejandra Alonso, entre otras atletas internacionales.

Paula, en acción durnate el shooting con Oysho / OYSHO

Esta nueva colaboración refuerza el posicionamiento de Oysho como una marca firmemente comprometida con las deportistas de alto rendimiento y con el crecimiento del pádel femenino a nivel internacional, apostando por referentes que inspiran dentro y fuera de la pista.