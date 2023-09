Paula Josemaría: “Ganar Roland Garros es hacer mi propia historia”

Paula Josemaría no pudo contener las lágrimas tras proclamarse campeona en París. Era lo que soñaba desde que tenía cuatro años "Este título es para mi padre, que de niña me llevaba todos los días a jugar y soñábamos juntos con ello"

Érase una vez una niña zurda y ‘pequeñaja’ que amaba el tenis desde los cuatro años. De nombre Paula y de apellido Josemaría soñaba con jugar un día un Grand Slam, pero cuando se pasó al pádel el sueño se desvaneció. Todo apuntaba a que nunca se haría realidad. Nada más lejos de la realidad. Paulita ‘Dinamita’ cumplió el domingo lo que había imaginado desde niña cuando veía a Rafa Nadal ganar en Roland Garros por la tele, aunque ella lo hizo dentro de un cubículo de 20x10 y con su compañera y amiga Ari Sánchez al lado. Sus lágrimas tras el revés cruzado que le dio el título en París llevaban mucho deseo contenido y trabajo poco visible. Necesitó unos segundos, sola, en medio de la pista, para gozar de una proeza al alcance de muy pocos privilegiados. Aquella niña de cuatro años es hoy una mujer de 26 campeona de Roland Garros.

¿Cómo se siente una ganando en Roland Garros?

La sensación es increíble. Para mí significa hacer mi propia historia. Más allá de que quedará en la historia del pádel, para mí ocupará un lugar muy importante siendo ex jugadora de tenis. Estoy muy feliz.

Ya sabes lo que siente Rafa Nadal cuando gana en la Philip Chatrier.

Bueno más o menos (risas). Creo que será una sensación diferente, pero me encanta Rafa Nadal. Des pequeña lo veía por televisión y por un momento he podido sentir o estar donde él estuvo. Simplemente entrando en la pista se me ponía la piel de gallina y lo he disfrutado muchísimo.

¡Y con la pista llena! Y estamos hablando de pádel

Estaban prácticamente todas las entradas vendidas, estaba muy lleno, la gente animaba mucho a las cuatro jugadoras y a mí me ha gustado ver cómo ha crecido en Francia el pádel. Además no había venido nunca a París y la verdad es que es una ciudad preciosa con un ambiente muy bueno.

¿A quién tenías en París?

Esta vez mi familia no se pudo acercar. Una pena. Siempre que puede viene, pero esta vez no ha podido ser. Espero que el año que viene puedan venir. Ahora a volver a casa y allí a celebrarlo con ellos.

Seguro que es el sueño más grande que yo tenía cuando empecé a jugar a tenis de pequeña. Era jugar un Grand Slam, jugar Roland Garros y hoy lo he cumplido

¿Quién tiene la culpa de este triunfo?

Si te refieres a cuando yo era pequeña el culpable es mi padre. Él me llevaba todos los días a jugar porque yo se lo pedía y estábamos horas y horas jugando a tenis y después más adelante a pádel. Con él empezó todo. Estuvo muchísimas horas conmigo en la pista y me acompañaba a los torneos los fines de semana así que este torneo es para él, por todas las horas que hemos echado y porque desde pequeña había soñado con estar aquí y ahora como jugadora he cumplido el sueño de mi padre y el mío. Esto no se me va a olvidar nunca.

¿Puede ser la victoria más importante de tu vida?

Seguro que es el sueño más grande que yo tenía cuando empecé a jugar a tenis de pequeña. Era jugar un Grand Slam, jugar Roland Garros y hoy lo he cumplido. Siempre lo quise pero nunca imaginé que lo cumpliría. Cuando terminé el partido me emocioné, no pude contener las lágrimas porque para mi esto es muy especial.

La química entre Paula y Ari se nota en la pista | Premier Padel

¿Qué pensabas cuando te quedaste sola llorando en el medio de la pista?

En ese momento pensaba en cuando era pequeña sola en una pista de tenis dándole a la pelota contra la pared, me venían imágenes de mi padre cuando me tiraba bolas, mi padre que me metía en la pista con cualquiera a pelotear horas y horas. También los momentos de verlo por la tele y decirle a mi padre ‘ojalá pueda jugar algún día yo aquí’ y mi padre diciéndome ‘ten paciencia, bueno hija, ojalá, es muy difícil pero haré todo lo que está en mi mano para conseguirlo’. Una vez cumplido me venían todas esas imágenes.

¿Cuál es el secreto de una pareja tan sólida como la vuestra?

Nuestro secreto es mucha confianza entre las dos que es lo que hemos conseguido a lo largo del tiempo También creo que es muy importante saber escuchar y ser autocrítico, que a veces en deporte de dos es complicado. Creo que esto lo tenemos las dos y sabemos que si nos decimos algo es por el bien del equipo y lo aceptamos. Cuando las cosas van mal, la otra es capaz de hablar y de decir las cosas de una forma que la compañera lo entienda bien. Esta parte marca mucha diferencia, obviamente sin olvidar el tema de golpes ya que creo que tanto Ari como yo somos jugadoras que tenemos golpes muy buenos, pero los golpes aislados no te dan partidos, te pueden dar algún punto. Todo eso, combinado con el esfuerzo y el talento de las dos es lo más importante.

Los campeones de Roland Garros celebrando el título | Premier Padel

No me esperaba una explosión tan grande, pero es fruto del esfuerzo

¿Personalmente como lo has hecho para hacerte tan grande en solo dos o tres años?

Me gusta mucho ver pádel, no verlo sin más sino estudiar el tema táctico de por qué va una pelota ahí, de por qué no, soy una chica que se hace muchas preguntas, pienso mucho en pádel cuando salgo de la pista y creo que esto me ha ayudado a ir creciendo. Yo sabía que quería ir mejorando, tampoco creía que habría una explosión tan grande, pero creo que el esfuerzo del día a día y la ilusión que le pongo al post partido a analizar qué pasó qué no pasó, qué podría haber pasado si hubiera hecho esto o lo otro. El análisis me gusta y ello me ha ayudado mucho.

Completa la frase: Pon una zurda en tu vida y…

Ganarás Roland Garros.

El acuerdo entre World Padel Tour y Premier Padel creo que va a ser muy bueno para todos.

¿Premier Padel te ha dado…?

Una gran evolución del pádel.

Contenta con el acuerdo entre World Padel Tour y Premier Padel

Sí, es una buena noticia para el pádel. World Padel Tour venía haciendo muchas cosas bien y Premier Padel también y creo que la fusión de ambos nos va a aportar más a los jugadores. World Padel Tour lleva muchísimos años y hay cosas que ya sabe que sí y qué no. Premier Padel llega con muchas ganas, es un ciruito nuevo pero también está haciendo las cosas muy bien y creo que va a ser muy bueno para todos.

Muchos cambios de pareja en el circuito femenino, ¿cómo lo vivís vosotras?

Los cambios se hacen ahora antes debido a los muchos torneos que hay. La gente busca resultados y está claro que los resultados no se van a dar en el primer torneo, es muy raro que pase esto. Tener tantos torneos desgasta mucho a la pareja sobre todo en el caso de que dos personas no sean compatibles o no lo sepan llevar fuera de la pista. Esto es lo que más se está notando este año. Nosotras con respecto a esos cambios de pareja intentamos ver algún partido previo suyo o si no tenemos ocasión de verlo, recordarlas a ellas individualmente como juega cada una y después llevar el partido. Piensa que ahora hay muy poco tiempo para ensamblar una pareja. Si una pareja se cambia solo tiene unos días, no se consigue un patrón de juego sino que se juega más en individuales.

¿Ari y Paula van a seguir no?

Claro. Ari y Paula al 100%.