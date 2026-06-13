Paula Josemaría: "Tengo la espinita de volver a ser número uno"

Paula Josemaría empezó la temporada 2026 con un proyecto nuevo al lado de Bea González con la que aspira a todo. Recuperar el número uno es donde han puesto el enfoque, pero no quieren obsesionarse en ello sino en el trabajo del día a día y en ir sumando en cada torneo tanto a nivel de sensaciones como, lógicamente de resultados. La jugadora extremeña habló con SPORT horas antes de caer eliminada en cuartos de final en Valencia. Una semana antes se despidieron del Italy Major tras un partido histórico de semifinales de más de cuatro horas, pero llevan cinco títulos en su palmarés de 2026, las que más del circuito.

Ya lleváis un tiempo jugando juntas. Se nota que cada vez estáis más acopladas. ¿Ha sido más sencillo de lo que esperabas?

Desde el principio sabíamos que iba a necesitar tiempo. Las dos jugamos muy bien, pero había que encontrar la mejor manera de combinar nuestros juegos. Quizás desde fuera se esperaba que ganáramos todos los torneos desde el primer momento, pero eso es prácticamente imposible. Estamos muy contentas porque los resultados están siendo muy buenos y estamos consiguiendo aquello para lo que nos juntamos: luchar por títulos y estar en las rondas finales. Estamos ya a mitad de temporada y todavía quedan muchos puntos por disputarse. Sabíamos que era una cuestión de tiempo.

Quizás lo más complicado ha sido pasar de jugar con una compañera como Ari Sánchez a hacerlo con Bea González, un perfil muy diferente.

Son dos jugadoras muy completas, pero diferentes. Bea aporta muchísima explosividad en la red, genera muchos winners y eso te da menos responsabilidad a la hora de cerrar los puntos. Estoy muy contenta con esa faceta de nuestro juego.

Los resultados están siendo muy buenos, pero llegó el Major de Roma y os quedasteis en semifinales. ¿Os quedó alguna espina clavada?

Sinceramente, no. Ahora mismo no percibo una gran diferencia de nivel entre un P2, un P1 o un Major. Creo que estamos compitiendo muy bien en todos los torneos. En Roma jugamos un auténtico partidazo contra Ari y Andrea, más de cuatro horas de encuentro, y tuvimos opciones de ganar. Quizás si una bola hubiera caído de nuestro lado estaríamos hablando de otra cosa. Ellas se lo merecieron, pero yo me quedo satisfecha con la lucha y la entrega que mostramos.

¿Fue uno de esos partidos de los que se aprende mucho?

Sin duda. Siempre se dice que de las derrotas se aprende más y creo que es cierto. Fue un partido muy cambiante, con muchas fases distintas. A pesar de las cuatro horas de duración, cuando miraba el marcador no era consciente del tiempo que había pasado. Creo que también fue un gran espectáculo para el público.

El año es muy largo y si estás pendiente constantemente de los puntos pierdes el foco

Da la sensación de que estáis más centradas en vuestra evolución como pareja que en los puntos del ranking.

Sí. El año es muy largo y si estás pendiente constantemente de los puntos pierdes el foco. Nuestro objetivo es centrarnos en el día a día, en nuestro juego y en el trabajo como equipo. Si el rendimiento es bueno, los resultados y los puntos llegan solos.

Este es año de Mundial. ¿Tampoco piensas demasiado en ello?

Ojalá pueda estar. Me encanta jugar los Mundiales porque son una experiencia diferente. Es una sensación rara, pero a la vez divertida porque es una semana en la que luchas por tu país y cada jugador es lo que más aspira. Ojalá pueda ir al Mundial y que España quede campeona.

Podríamos volver a ver la pareja formada por Ari y tú en un Mundial.

Claro que podría pasar. Ari y yo nos llevamos muy bien. Hemos compartido muchísimos años juntas y nos tenemos mucho cariño más allá de la rivalidad deportiva. Siempre digo que cuando nos enfrentamos en semifinales o finales me alegro por las dos porque significa que ambas estamos haciendo bien las cosas. Nunca se sabe qué puede ocurrir.

Actualmente ganar un FIP Platinum otorga casi el doble de puntos que alcanzar unos cuartos de final en un P1, y eso no tiene sentido teniendo en cuenta que el nivel de exigencia en Premier Padel es mucho mayor.

Quería preguntarte por una cuestión polémica. Algunas jugadoras top están disputando torneos FIP por la gran cantidad de puntos que reparten. ¿Qué solución propondrías?

Creo que existe un problema real con el sistema de puntuación. Actualmente ganar un FIP Platinum otorga casi el doble de puntos que alcanzar unos cuartos de final en un P1, y eso no tiene sentido teniendo en cuenta que el nivel de exigencia en Premier Padel es mucho mayor. No creo que los jugadores estén haciendo nada mal; simplemente el sistema les empuja a disputar esos torneos. Es una situación que debería revisarse porque perjudica especialmente a los jugadores de media tabla y también resta motivación para jugar un P1, un Major o incluso un P2. Lo que hay que fomentar es que este circuito Premier Padel profesional crezca más y que los jugadores jueguen el FIP sea para poder entrar en Premier Padel.

Además, para muchos jugadores resulta más caro disputar torneos Premier Padel que algunos FIP.

Exactamente. Es un inconveniente lo mires por donde lo mires. Incluso para los jugadores top supone dar un paso atrás tener que ir a buscar puntos a torneos mucho más pequeños cuando al mismo tiempo se están disputando pruebas Premier Padel con instalaciones espectaculares y miles de aficionados en las gradas.

Mirando a lo que queda de temporada, ¿el objetivo es acabar como número uno?

Evidentemente es un objetivo, pero no depende solo de nosotras. Hay muchas parejas que también quieren conseguirlo. Nuestro enfoque está en mantener un alto nivel de juego y competir bien cada semana. Si logramos eso, tendremos opciones reales de luchar por el número uno. Preferimos centrarnos más en lo personal que no en lo exterior o en el ranking. El año es largo y para estar en el número uno debe ser el enfoque, pero no el objetivo puntual.

Tú ya sabes lo que es ser número uno. ¿Qué diferencia hay entre perseguir ese objetivo por primera vez y hacerlo después de haberlo conseguido?

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Cuando todavía no lo has logrado, tienes el sueño de alcanzarlo. Cuando ya lo has conseguido, aparece el deseo de recuperarlo o mantenerlo. Ahora tengo esa espinita de serlo otra vez, de tener el nivel para serlo. Conozco la dificultad que implica, pero también sé qué hace falta para conseguirlo. Esa experiencia te ayuda a afrontar el reto con más tranquilidad y a valorar también todo el trabajo realizado durante el año.