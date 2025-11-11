Paso histórico del pádel para ser deporte olímpico

El pádel continúa escribiendo su historia a golpe de hitos. La Federación Internacional de Pádel (FIP) anunció que el Consejo Olímpico de Asia (OCA) ha reconocido oficialmente al pádel como deporte oficial, lo que permitirá su inclusión en los próximos Juegos Asiáticos. Un paso trascendental que confirma la expansión imparable de esta disciplina, ya presente en los Juegos Europeos 2023, los Sudamericanos 2022 y los próximos Juegos del Mediterráneo 2026.

Con este reconocimiento, el pádel entra en la órbita de los grandes eventos multideportivos del planeta y da otro paso firme hacia su sueño olímpico. El Consejo Olímpico de Asia subrayó que la decisión refuerza el crecimiento del pádel en la región y consolida la alianza estratégica con la FIP y Pádel Asia, su organismo continental.

La FIP World Cup Pairs 2025 fue el escenario del anuncio / Silvestre Szpylma/Premier Padel

El continente asiático se ha convertido en uno de los motores del desarrollo de este deporte, con más de 4.600 pistas en 1.700 clubes repartidos por más de 30 países. Desde la creación de Pádel Asia, la estructura federativa ha fortalecido la gobernanza y multiplicado las oportunidades para deportistas y aficionados.

Asia ha acogido ya competiciones de primer nivel, como la Copa Asiática FIP, los Campeonatos Mundiales celebrados en Doha (2021 y 2024) y Dubái (2022), además de 24 torneos del Cupra FIP Tour, tres eventos de Premier Padel y ocho pruebas juveniles FIP Promises solo en 2024. En total, la FIP agrupa a casi 100 federaciones nacionales y representa a más de 35 millones de jugadores en todo el mundo.

El anuncio se realizó durante la celebración del FIP World Cup Pairs en Kuwait, sede del OCA. Allí, el presidente de la FIP, Luigi Carraro, se reunió con el Dr. Husain A. H. Z. Al-Musallam, director general y técnico del organismo asiático, para avanzar en la cooperación entre ambas entidades.

El pádel, más cerca de ser deporte olímpico / Silvestre Szpylma/Premier Padel

“Recibimos con entusiasmo y orgullo esta decisión. El reconocimiento del OCA confirma que el pádel es un deporte global y con un futuro brillante”, afirmó Carraro. “Seguiremos trabajando en nombre de nuestras casi cien federaciones para impulsar el pádel masculino, femenino, juvenil y profesional en los cinco continentes”.

Por su parte, el Dr. Al-Musallam destacó el impacto del pádel en la región: “Su crecimiento ha sido extraordinario y su energía contagiosa. Este deporte refleja los valores olímpicos de amistad, respeto y excelencia. Nos alegra dar la bienvenida a la FIP y Pádel Asia a nuestra familia”.

El presidente de Pádel Asia, Tariq Zainal, subrayó la importancia del momento: “La inclusión en los Juegos Asiáticos abrirá una plataforma increíble para que nuestros atletas muestren su talento ante el mundo”. El estreno del pádel en los Juegos Asiáticos llegará en 2026, con dos citas clave: los Juegos de Playa en Sanya (China, del 22 al 30 de abril) y los Juegos de Aichi-Nagoya (Japón, del 19 de septiembre al 4 de octubre). Una nueva era para el pádel ha comenzado.