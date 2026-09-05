París será el último baile de Pol Hernández y Guille Collado: "No sé por qué hemos tenido tanto bajón"

Pol Hernández y Guille Collado separarán sus caminos como pareja después del Major de París. Dos amigos que llevan mucho tiempo creciendo juntos y que han convertido su unión deportiva en una de las historias más bonitas del pádel pondrán punto final a su proyecto después de un último torneo que afrontarán con la intención de disfrutarlo y competir hasta el final.

La decisión llega después de un tramo complicado de temporada. Hernández y Collado fueron eliminados en primera ronda de los Juegos del Mediterráneo de Taranto, donde representaban a España como pareja número uno, y tampoco pudieron superar su estreno en el Comunidad de Madrid Premier Padel P1. Dos derrotas consecutivas que han puesto el punto final a una etapa que, sin embargo, ambos recuerdan con enorme cariño.

Pol y Guille han sido una de las parejas más longevas del circuito, solo comparable en ese sentido con proyectos como los de Coello-Tapia o Chingotto-Galán. Han crecido juntos desde muy jóvenes y han compartido buena parte de su evolución hasta convertirse en jugadores capaces de competir contra las mejores parejas del mundo.

Mensajes con mucho cariño

Así lo recuerda Pol Hernández en su mensaje de despedida: “Guillermo, gracias por este tiempo juntos. Jugar con uno de tus mejores amigos y disfrutar en la pista juntos es un privilegio que poca gente puede lograr. Ha sido el mejor año deportivo que he tenido, hemos hecho grandes resultados, competimos a las mejores parejas del mundo y mantuvimos un nivel muy alto durante gran parte de este tiempo. No me olvidaré nunca de mis primeros cuartos de final a tu lado”.

El jugador reconoce también que los últimos resultados no han estado a la altura de lo que esperaban, pero deja claro que ambos siguieron creyendo en su proyecto hasta el último momento: “Últimamente las cosas ya no estaban saliendo como queríamos, pero aun así hemos confiado hasta el final como un equipo unido. Me va a joder no verte del mismo lado de la pista, pero sabemos que es lo mejor para continuar con nuestra carrera”.

Hernández dedica además unas palabras muy especiales a su entrenador Jorge de Benito, poniendo en valor el papel que tuvo en esta pareja: “Has tenido muchísima culpa en todo nuestro recorrido como pareja. Gracias por haber tirado del carro cuando las cosas no salían como queríamos y por no dejar de luchar por nosotros durante todo este tiempo. Gracias de verdad”.

Y termina su mensaje mirando al futuro, aunque sin cerrar definitivamente la puerta a volver a compartir pista: “Toca despedirnos hoy, pero sé que en un futuro volveremos a encontrarnos. Te quiero hermano”.

Guille Collado también ha querido explicar lo que ha significado este proyecto. Su mensaje comienza recordando cómo nació la pareja, desde una amistad que terminó convirtiéndose en una aventura profesional compartida: “Cuando nos juntamos hace más de un año, éramos dos amigos como cualquier otros que se juntaron para perseguir sus sueños de forma unida, ha sido la mejor etapa a nivel profesional de mi carrera por ahora jugar contigo Pol, poder trabajar de lo que más te gusta con uno de tus mejores amigos ha sido increíble”.

Collado reconoce que ni él ni Pol encuentran una explicación concreta al bajón de resultados de las últimas semanas, pero insiste en que ambos mantuvieron su compromiso hasta el final: “Realmente no sé por qué hemos tenido tanto bajón estos últimos torneos, no lo sé, lo que sí sé que lo hemos intentado hasta el final porque los dos confiábamos en nosotros, ha sido una decisión de nosotros mismos y del equipo, es lo mejor que nos va a venir para nuestro futuro”.

El jugador también se acuerda de su entrenador, Jorge, y de la confianza que depositó en ellos desde el primer momento: “Jorge, muchas gracias por confiar en nosotros desde el principio, a pesar de no dar resultados cuando nos juntamos, tú seguiste ahí con nosotros y dándonos confianza en cada entreno, eres un excelente entrenador y sobre todo persona”.

Y después de agradecer a todo el equipo que les ha acompañado durante esta etapa, vuelve a dirigirse a Pol: “Por último volver a decir gracias a Pol por esta etapa jugando juntos, te deseo lo mejor ya lo sabes y ojalá algún día poder volver a juntarnos”. Pero antes de comenzar una nueva etapa, queda un último capítulo. Y será en uno de los grandes escenarios del calendario: “París será nuestro último torneo así que vamos a disfrutarlo y a muerte, te quiero hermano”.

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La ruptura de esta dupla sin duda derivará en un nuevo movimiento de piezas en la zona media del circuito, pero de momento habrá que disfrutar de estos dos jugadores en París donde, seguro, ofrecen un gran espectáculo para despedirse.