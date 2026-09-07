París Major Premier Padel 2026: horarios de hoy, resultados en directo y dónde ver el torneo

La temporada de Premier Padel celebra esta semana el París Major. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el París Major por TV y online en España.

Hoy, lunes 7 de septiembre, se celebra la primera jornada del cuadro principal del torneo donde se disputa parte de la primera ronda del cuadro masculino de la que están exentas los dieciséis primeras parejas del ranking. El torneo femenino no arranca hasta este martes.

El torneo tiene lugar en Roland Garros y cuenta con la presencia de las mejores parejas del circuito tanto masculinas como femeninas. Defienden título en París los número uno Arturo Coello y Agustín Tapia en hombres y las número uno Gemma Triay y Delfi Brea en mujeres.

Recordemos que los torneos Major tienen en este 2026 un cuadro masculino de 48 parejas y un cuadro femenino de 40.

Los Major son los torneos que reparten 2.000 puntos a los ganadores, por delante de los P1 que reparten 1.000 y de los P2 que reparten 600 puntos.

Horarios del París Major Premier Pádel hoy

La jornada arranca a las 16.00 horas (CET):

Philippe Chatrier

Fonteny/Moragues (WC) vs Meléndez/González | A las 16.00 h. (CET)

Rubini/Piotto vs Boronad/Robert (WC) | A continuación

Pista 7

Ortega/Ruiz vs Cabeza/González | A las 16.00 h. (CET)

Aguirre/García vs Deus/Deus | A continuación

Pista 6

Santigosa/Valenzuela vs Mouriño/Quílez | A las 16.00 h. (CET)

Montiel/Rubio vs Martínez/Hernánez | A continuación

Pista 5

Patiniotis/García vs Fernández/Del Castillo | A las 16.00 h. (CET)

Vilariño/Zamora vs Fernández/Perino | A continuación

PARÍS MAJOR PREMIER PADEL, EN DIRECTO

A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el París Major:

DÓNDE VER EL PARÍS MAJOR PREMIER PADEL

El Premier Padel Tour 2026 y el París Major se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

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En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del París Major Premier Padel 2026, además de la actuación de las parejas españolas.