Paris Major Premier Padel 2025: horarios de hoy, resultados y dónde ver

La temporada de Premier Padel afronta esta semana el uno de los torneos más importantes del año, el Alpine París Major 2025. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el París Major por TV y online en España.

Hoy, miércoles 10 de septiembre, arranca la segunda ronda del torneo donde entran en juego los principales favoritos en el cuadro masculino ya con los primeros cabezas de serie entrando en acción. En el cuadro femenino no será hasta mañana jueves cuando debuten las parejas con más ranking como Ari Sánchez y Paula Josemaría, quienes defienden título en la capital francesa. La pareja dos quiere resarcirse de su tempranera eliminación en Madrid.

El torneo tiene lugar en Roland Garros , mítica instalación de París con la presencia, como decimos, de las mejores parejas tanto masculina como femeninas.

Los Major son los torneos que reparten más puntos del circuito con 2.000 para los ganadores, por detrás están los P1 que reparten 1.000 puntos y los P2 que reparten 600 a los ganadores.

Horarios del París Major hoy

Los partidos arrancan a las 11.00 horas (CET):

Pista Philippe Chatrier

Manquillo/Luján vs Ortega/Icardo | 11:00 h (CET)

Coello/Tapia (1) vs Capra/Goñi | A continuación

Abbate/Castaño vs Stupaczuk/Lebrón (3) | A continuación

Deus/Deus vs Galán/Chingotto (2) | No antes de las 18.00 h. (CET)

Collombon/Martínez vs Martínez/Domínguez (Q) | No antes de las 20.00 h. (CET)

Pista 7

Tello/Cardona (8) vs Rico/Sager | 11:00 h (CET)

Sainz/Llaguno (9) vs Pérez/Borrero | A continuación

Caparrós/Barrera (14) vs Martínez/Montes | A continuación

Yanguas/Nieto (4) vs Domínguez/Martínez | No antes de las 15.30 h. (CET)

Orsi/Fassio vs Rufo/Castelló (10) | No antes de las 17.00 h. (CET)

Bergamini/Navarro (5) vs Vilariño/Oria | A continuación

Pista 6

Jensen/Alonso (6) vs Velasco/Eugenio | 11:00 h (CET)

Zapata/Cabeza vs Guerrero/Leal (10) | A continuación

Perino/Piotto vs González/Leal (6) | A continuación

Fernández/Cepero vs Diestro/Esbrí (14) | A continuación

Sharifova/Riera (15) vs Polo/Aguilar | A continuación

Gutiérrez/Alñfonso vs Di Nenno/Augsburger (7) | A continuación

Pista 5

Merino/Nogueira vs Caldera/Goenaga (11) | 12:30 h (CET)

Collado/Hernández vs Aguirre/Chozas (13) | A continuación

Jofre/Arroyo (11) vs Gala/Campagnolo | A continuación

Mesa/Ruiz vs Salazar/Calvo (8) | A continuación

Osoro/Virseda (7) vs Gómez/Navarro | A continuación

Ruiz/Ruiz (15) vs Rubio/Ruiz | A continuación

Arruabarrena/Bidahorria vs Martínez/Rodríguez (16) | 11:00 h (CET)

García/Garrido (16) vs Patiniotes/Moya | A continuación

Barahona/García (12) vs Jiménez Sánchez | A continuación

Cánocvas/Rodríguez vs Guinart/Iglesias (12) | A continuación

García/González vs Alonso/Bautista (9) | A continuación

PARÍS MAJOR, EN DIRECTO

A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Alpine París Major:

DÓNDE VER EL PARÍS MAJOR

El Premier Padel Tour 2025 y el París Major se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

