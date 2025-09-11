París dicta sentencia: nuevo baile de parejas tras el terremoto en Roland Garros

Los resultados no perdonan y la escabechina de la segunda ronda en el París Major ha sido determinante para dictar sentencia y finiquitar con tres proyectos que estaban generando demasiadas dudas. La solución, siguiendo la nueva moda en el pádel actual y a la que tendremos que habituarnos no ha sido otra que un nuevo baile de parejas.

Estaba claro que entre Jon Sanz y Momo González las cosas no estaban saliendo. Dudas dentro de la pista y también fuera de ella han acabado con un proyecto que de entrada ilusionaba a todos, pero que nunca ha acabado de cuajar. La lesión del jugador navarro en circunstancias poco convencionales fue el detonante de la rotura de una relación que se ha desgastado antes de lo previsto. Al no acompañar los resultados la situación se ha convertido en insostenible y finalmente la relación se ha roto.

Fin a la sintonía entre Jon Sanz y Momo González dentro del 20x10 / RRSS

Momo y Fran Guerrero, trabajo y definición

Momo, tal y como adelantó @padelcerveza, ha optado por llamar a un jugador con muchísimo futuro como es Fran Guerrero. Un drive de mucho carácter y que sabe leer el juego pese a su corta edad, que puede acompañar a la perfección al juego más de tiqui taca del andaluz. La dupla malagueña puede formar un binomio sereno, con mucho volumen de trabajo, seria y con golpes definitivos venidos tanto del drive de Guerrero como del revés de Momo.

Fran Guerrero y Javi Leal separan sus caminos / Premier Padel

Paquito y Jon Sanz, pareja explosiva

Jon Sanz por su parte se alineará al lado de todo un veterano como es Paquito Navarro tal y como ha podido confirmar SPORT. Fuego, chispas y muchísima candela en una pareja explosiva por juego y por carácter. Atentos a este binomio que podría convertirse en una auténtica erupción en el circuito. Se juntan dos jugadores 'muy locos' en la que sin duda se convertirá en una pareja muy atractiva que alegrará el circuito con partidos que se convertirán en grandes shows en el 20x10.

Bergamini y Leal, volumen y agresividad

El círculo de este baile de parejas lo cierran Lucas Bergamini y Javi Leal. Un trabajador del pádel con un definidor en el 20x10. Si llega la complicidad entre ellos será complejo batirles fácilmente. Berga ya ha demostrado que opta por el pádel tradicional. Un jugador incansable que cubre toda la pista a base de muchísimo trabajo y que ha despuntado al lado de Paquito, con quien se entendían a la perfección, pero no llegaron los resultados. Leal muestra un pádel agresivo y muchísimo carácter en la pista dispuesto a definir con sus golpes pero también a trabajar desde la defensa dispuesto a ayudar siempre a su compañero.

las nuevas parejas inscritas en el torneo de Rotterdam / Angie F.G.

De esta manera se forman tres nuevas parejas que darán mucho que hablar y, sobre todo mucho juego, a partir del torneo de Rotterdam que será la primera vez en la que los podremos ver en acción y donde ya constan todas ellas inscritas.

Fran Guerrero y Javi Leal, ambos jugadores con una gran proyección, son los grandes beneficiados de este baile de parejas puesto que pasarán de ser pareja diez a ser parejas siete y ocho respectivamente, un salto de vital importancia al entrar entre las ocho primeras cabezas de serie. Pierden en este sentido Paquito y Momo, pero el efecto colateral de los cambios es el precio a pagar bajando de pareja cinco a seis y de seis a siete en sus respectivos rankings.

Quien más cede en este sentido es Lucas Bergamini que se convertirá en la pareja ocho junto al jugador de Puerto de Santa María. Pero todo lo que no sea caerse de los ocho primeros afecta poco en los cuadros. En este sentido, tras los cambios de pareja los realmente perjudicados son una pareja que nada tiene que ver en este negociado. Juan Tello y Pablo Cardona desciende a la pareja nueve lo que les obligará a una ronda más.