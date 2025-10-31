Cuando Paquito está ocioso.... paren máquinas que se avecinan ideas

Se ha convertido casi en el abanderado de plantera ideas nuevas para cambiar el circuito y hacerlo más atractivo a la vez que más amable para los jugadores, que se enfrentan cada año a calendarios infernales con muchísimos viajes y muchos torneos que ocupan prácticamente todas las semanas del año.

El jugador andaluz, conocido por su sentido del humor, sus bromas y su competitividad dentro de la pista, insistió este jueves en las modificaciones que, a su modo de ver, serían buenas para el pádel profesional. Ya lo ha dicho en otras ocasiones así que arranca con un aviso para navegantes de que no aparca el tema de los cambios en el circuito.

Paquito, que el jueves jugaba en el último turno y la jornada se alargó hasta entrada la media noche, tuvo muchas horas libres previas a su partido, y cuando el sevillano se aburre, su cabeza vuelve a dar vueltas siempre con el pádel de por medio. Así que mandó un mensaje a sus seguidores en redes sociales con sus propuestas y, advirtiendo, que no es la primera vez que habla de ello con un "Venga, seré cansino con el tema", que demuestra su capacidad de autorreflexión a la vez que de buen humor advirtiendo que "aprovecho que estoy ocioso".

Paquito, durante el partido de cuartos de final en Newgiza / Silvestre Szpylma/Premier Padel

El mensaje de Paquito con los cambios en el circuito de cara a 2026 que propone es el siguiente: "Tres ideas para 2026: Suman los 16 mejores torneos; punto de oro; tres tipos de pistas y bolas (rápidas, lentas e intermedias)", propone el andaluz, algo que lleva tiempo proponiendo el veterano jugador y que, de vez en cuando, recuerda para que se estudie el tema.

Pero Navarro no solo hace la propuesta sino que justifica la conveniencia de sus tres ideas de cambio: "La primera evitaría tantas lesiones y cambios de pareja. La segunda la daría esa identidad al pádel necesaria. La tercera haría más justo y más interesante el juego para todos los gustos", explica en el mismo mensaje.

En su mensaje, Paquito advierte que "es solo mi opinión" y anima a los seguidores a dar ideas de cambio que consideren que mejorarían el circuito: "Cuál es la vuestra? Os leo", lo que se tradujo en un alud de opiniones para todos los gustos y colores. Cambios en las medidas de las paredes, optimizar las giras para reducir viajes, colores diferentes de pistas, punto de oro solo en los Majors, punto de oro solo en los P1 y P2, Majors a cinco sets....".

Paquito jugó el último turno ya entrada la noche en Egipto / Premier Padel

Seguro que Paquito, que ha visto el crecimiento del pádel y todos los cambios que has sufrido en los últimos años, está tomando nota de todas ellas por si alguna le convence y añadirla a su lista de renovaciones del circuito.

Poco después de lanzar el mensaje, Paquito tenía cita en el 20x10 de la pista central del Newgiza Sports Club donde logró el pase a semifinales junto a Jon Sanz en un duro partido ante Juan Tello y Edu Alonso. La pareja española se impuso por 6-4 y 6-3.