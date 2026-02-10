Paquito Navarro se regala el primer triunfo de la temporada en su 37 cumpleaños

Era un día importante para Paquito Navarro. Este martes no solo debutaba en la temporada Premier Padel 2026 junto a un nuevo compañero, Fran Guerrero, sino que además era el día que iniciaba su 17ª temporada en su carrera como jugador profesional y celebraba, nada menos, que 37 años de vida.

Del Paquito que empezó a jugar en 2009 junto a Jordi Muñoz, al Paquito de 2026 que inicia proyecto junto a su tocayo Fran Guerrero han pasado muchas cosas, la mayoría buenas. Paquito se ha casado, es padre de dos preciosos hijos, ha alcanzado el número uno, y se ha consagrado en uno de los jugadores más queridos, populares y carismáticos del circuito gracias a su carácter competitivo dentro de la pista y divertido fuera de ella. Es ya una leyenda de este deporte y ha llegado a Riad con la misma ilusión que cada inicio de curso.

Pero las cosas han cambiado y ahora a Paquito le toca sufrir en la pista más de lo que a él le gustaría. El nivel del pádel ha aumentado hasta límites insospechables hace un puñado de años y a los veteranos se les han subido a las barbas una generación de jóvenes descarados con un talento inconmensurable que les ponen a prueba en cada partido. Para intentar paliar esta situación, los jugadores más 'viejos' se buscan a zagales que les inyecten la energía que da la juventud y corran por todo el 20x10 para salvar las bolas imposibles.

Paquito Navarro ha elegido esta temporada a Fran Guerrero. Jugó con él la Hexagon Cup y el FIP de Marsella donde levantaron el título, a modo de test de cara a la temporada 2026 de Premier Padel a la que se han plantado con buenas sensaciones. Pero llegada la hora de la verdad se llevaron un buen susto en su debut en el Riyadh Premier Padel P1.

Debut complicado

Los Pacos, como ya se les ha bautizado, se midieron a Luis Hernández y Enzo Jensen en dieciseisavos, ronda en la que debutaban como pareja cinco y, tras dominar el primer set, vieron como sus rivales se adjudicaban el segundo, lo que les obligó a recomponerse e ir a por el partido sin más avisos de peligro. Zanjaron el problema con un 6-4, 3-6 y 6-1 y en octavos de final les esperan denis Perino e Ignacio Piotto.

Más sustos en dieciseisavos

Para susto de infarto el que se llevaron los número uno Arturo Coello y Agustín Tapia que 20 minutos después de debutar en Premier Padel habían cedido en primer set de la temporada. Fue ante los franceses Dylan Guichard y Bastien Blanque quienes, comandados por el Warrior Mati Díaz, lograban dar la campanada ganando la primera manga a los Goldenboys. "No estamos jugando a nada", decía tras los primeros juegos Arturo Coello que reclamaba a su entrenador que explicara qué estaban haciendo mal. Tras ceder por 6-3 la primera manga, el vallisoletano confesaba que "jugamos sin intención y con miedo".

Cristiano Ronaldo y Joao Félix no daban crédito a lo que estaban viendo en la pista central del Padel Rush Arena de Riad, tampoco David Villa y David Silva ni muchas otras celebridades del deporte que no han dudado en disfrutar del mejor pádel del mundo. Pero los número uno salieron a darle la vuelta al marcador en la segunda manga: "Empieza el partido. Partido de final", decía Coello, muy hablador en el banquillo. La reacción fue inmediata y en 17 minutos ya tenían empatado el partido y a los rivales desconectados. Al final 3-6, 6-1 y 6-2 para estar este miércoles en octavos de final, donde llegarán con la lección aprendida.

Más sobresaltos

También se llevaron un buen sobresalto Javi Garrido y Lucas Bergamini que cedieron el primer set con un contundente 6-2 ante Agus Gutiérrez y Salva Oria a los que se les bajaron todas las ilusiones en cuanto el andaluz y el brasileño despertaron y se pusieron manos a la obra. Al final 2-6, 6-3 y 6-1 y en octavos esperan Tolito Aguirre y Alex Arroyo.

Y hablando de sufrir, temprana eliminación de la pareja de circunstancias Jon Sanz/Javi Leal por las respectivas lesiones de Coki Nieto y Pablo Cardona. En un partido de máxima igualdad ante Manu Castaño e Iñigo Jofre acabaron cediendo por 7-5, 5-7 y 7-6 (5) despidiéndose de Riad con ese mal sabor de boca que siempre deja perder en el debut. En Gijón, en principio Coki ya estará recuperado mientras que Leal se ha inscrito con Álvaro Cepero, lo que indica que Cardona sigue de baja.

Lebrón y Augsburger, una apisonadora

Juan Lebrón y Leo Augsburger no podían tener un mejor debut en Riad donde mostraron lo que será esta pareja en el día a día, con un juego rápido y agresivo al que las condiciones de pista en Riad les favorece claramente. Arrollaron a los hermanos Meléndez por 6-1 y 6-2 y se presentan a octavos de final como una dupla temible. Allí les esperan Tino Libaak y Álex Chozas que también debutaron dominando el duelo ante Facu López y Mariano González (6-4 y 6-4).

Destacar también la prematura eliminación de Sanyo Gutiérrez y Gonza Alfonso a manos de unos Javi Martínez y Rama Valenzuela que con un desparpajo inusual a su edad, se clasificaron para octavos de final (6-3, 7-6 y 6-3).

Las Alejandras, recuperadas

En el cuadro femenino, buen debut de las Alejandras que, pese a que Alonso llegaba tocada tras torcerse el tobillo en el FIP Silver de Marsella, dio el do de pecho y junto a Salazar ganaron a Caparros/Bidahorria por 6-3 y 6-1. En octavos esperan Arruabarrena/Lobo. Por su parte, Tamara Icardo y Claudia Jensen se impusieron a la nueva pareja Lucía Sainz y Raquel Eugenio a las que ganaron por 6-4 y 6-3.

Noticias relacionadas

El resto de cabezas de serie saldaron sus partidos con victorias mientras que este miércoles se podrá ver por fin en acción a las novedosas cuatro primeras cabezas de serie, exceptuando a Gemma Triay y Delfi Brea. Será el momento de saber dónde están estas nuevas duplas que forman Bea González y Paula Josemaría, Ari Sánchez y Andrea Ustero así como Claudia Fernández y Sofi Araújo.