Paquito Navarro: “Voy a recuperar mi versión más agresiva”

Paquito Navarro (Sevilla, 1989) está a punto de cumplir 36 años y empieza un nuevo proyecto. Lo hace con Lucas Bergamini y después de una temporada 2024 en la que jugó con tres compañeros diferentes. Se reencontró con Sanyo Gutiérrez y Juan Lebrón, y también descubrió a Pablito Cardona de quien habla maravillas. Le apetece un cambio en el juego y volver a recuperar su versión más eléctrica. La que sacaba a pasear la guitarra que tocaba cuando ganaba un punto espectacular. En medio de una exhaustiva pretemporada y justo antes de empezar la Hexagon Cup, el sevillano habla de su momento actual y de cómo ve el futuro con el brasileño Bergamini. Como es habitual en él, Paquito se deja escuchar, habla en propiedad y siempre saca una sonrisa a su interlocutor.

¿Cómo están siendo estás primeras semanas de trabajo?

La pretemporada está yendo muy bien. Estoy muy ilusionado con el nuevo proyecto con Lucas Bergamini. Me apetece mucho. Estoy muy cansado, no te voy a engañar. Llego a casa reventado y no me puedo mover hasta el día siguiente. Pero, me ha generado mucha ilusión. Es un cambio drástico respecto a lo que venía jugando. Berga es una derecha más clásica, prepara más el punto, es muy consistente. Y todo esto me va a exigir mucho más a mí a nivel ofensivo y a nivel físico. Soy consciente que tengo que recuperar mi versión más agresiva y lo voy a hacer. Voy a recuperar mi versión más agresiva. Tengo muchas ganas.

Más allá del juego, ¿el perfil de Bergamini te va a dar la estabilidad fuera de la pista que no tuviste el año pasado?

Si, correcto. Bergamini es una derecha que le gusta a todo el mundo. Y que hace jugar bien a todos sus compañeros. Y es una derecha tipo Chingotto o Di Nenno que siempre me han ido muy bien. Y está claro que la responsabilidad ofensiva va a recaer mucho más de mi parte. Berga me va a defender todo y me va a preparar todo el punto. No le puedo pedir que me pegue desde la línea y se la lleve al campo. Así que soy consciente de lo que hay y estamos ensamblando una pareja muy bonita. Creo que daremos guerra.

Él es un trabajador nato, ¿no? De esta gente que se ha ganado a pulso el estar donde está.

Es de los que trabaja en silencio. No alardea de nada. Sin duda, lo que ha conseguido lo ha conseguido por méritos propios. Creo que, de verdad, dará que hablar en los próximos años. Ojalá sea conmigo. Y que haga buenos resultados.

¿Lo llamaste tu?

Sí. Justo después de las finales de Barcelona. Con Pablo Cardona creo que logramos hacer una pareja peligrosa. Con nuestros altos y nuestros bajos momentos. Pero, creo que no acabamos de lograr hacer el buen juego que queríamos. No acabamos de jugar a lo mismo. Y me apetecía volver a hacer un juego más compacto. Y, aunque me exija más a mí, acepto el reto.

¿Eres de los que disfruta las pretemporadas o lo pasas mal?

Lo paso mal. No te voy a engañar. Sé que soy un privilegiado por qué mi trabajo es un deporte que para la gente es un hobby. Pero… me canso mucho. Me cuesta cerrar el pico. El llegar a casa y no poderme mover hasta el día siguiente. No me da ni para ir al cine durante estas semanas de pretemporada. Lo sufro. Pero, lo hago sabiendo que el esfuerzo compensa.

¿Han cambiado mucho las pretemporada de ahora en relación a las de hace 15 años?

No han cambiado en su esencia. Al fin y al cabo, se trata de poner el cuerpo a tono. Y conocer a tu nuevo compañero. Se ha ampliado el equipo. Hay más profesionales alrededor tuyo. Fisioterapeutas, psicólogos…

¿Has trabajado en algo especial durante estos primeros días?

De momento, he trabajado específicamente en el físico. Tengo 36 años y ya no soy un chaval. Pero, quiero forzar la máquina sin ponerme en riesgo de lesión. La pareja lo va a requerir. Y quiero hacerlo.

Para llegar a tono, ¿va bien disputar la Alpine Hexagon Cup?

Es una primera toma de contacto del año. Donde hay parejas distintas, se nota expectación y.. creo que sí. Es la primera opción que tenemos de matar el gusanillo de la competición. Nos echa a rodar y nos sirve para coger ritmo.

Y, a ti, me parece que te gusta mucho jugar por equipos.

Totalmente. Estamos acostumbrados a jugar en parejas pero el equipo da un componente distintivo. Al final, te enfrentas a los rivales todo el año y cambia la dinámica. Se agradece. Hay otro ambiente en la Hexagon. Comidas, charlas…

Juegas con el argentino Alex Chozas. ¿Os conocéis más allá de enfrentaros en la pista?

Nos estamos conociendo ahora. De hecho, es otra cosa buena de la Hexagon Cup. Te permite conocer a gente que no tenías en el radar. Como persona, me refiero. A nivel deportivo, no lo descubro.

Hay mucha cosa envolviendo esta Alpine Hexagon Cup. ¿A los jugadores os gusta todo el show fuera de la pista?

Nos encanta. Creo que el pádel lo reclama extra deportivamente. Al pádel le falta esto. Que se le pegue estas cosas del tenis, por ejemplo. Que haya conciertos alrededor de lo que pase en la pista. Eventos, shows… Todo esto no resta a la capacidad de crecimiento que tiene nuestro deporte. Al contrario. Suma y mucho. Así lo veo yo.

La última y mirando al futuro. Imagínate una entrevista con el diario Sport cuando acaben las finales de Barcelona. ¿Con qué estarías satisfecho después de la temporada 2025?

Me siento muy ambicioso. Queremos mejorar en el ránking. Por pedir, me gustaría meternos en el top 4 de parejas del ránking mundial. Pero, con subir la posición en la que estamos ya me daría por satisfecho. Ojalá sea así.