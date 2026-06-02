Paquito Navarro: "Queremos volver a sentir ese fuego dentro"

El regreso de Paquito Navarro y Martín Di Nenno como pareja tiene todos los ingredientes de una de las grandes historias del BNL Italy Major Premier Padel 2026. Más allá de los resultados, su reencuentro devuelve al circuito una dupla que dejó huella en los primeros pasos de Premier Padel y que ahora busca recuperar sensaciones en uno de los lugares más especiales para ambos: el Foro Itálico de Roma.

Para entender el significado de esta vuelta hay que remontarse a 2022, a la primera edición del torneo romano. Allí, Navarro y Di Nenno alcanzaron la final, donde cayeron ante Juan Lebrón y Alejandro Galán. Sin embargo, aquella derrota quedó eclipsada por una imagen que todavía permanece en la memoria de los aficionados. Con las gradas entregadas, el público convirtió el famoso tema "Freed from Desire" de Gala en un cántico dedicado al sevillano. Nacía así el ya legendario “Paquito is on fire”, una melodía que desde entonces acompaña al jugador español en torneos de todo el mundo.

“Roma me ha dejado el mejor recuerdo de mi carrera, al margen del resultado”, reconoció Paquito durante el media day celebrado en el Foro Itálico. “El ambiente aquí es fantástico y es algo que siento dentro de la pista”.

Cuatro años después, la realidad deportiva es diferente. Tanto Navarro como Di Nenno llegan tras etapas en las que los resultados no han estado a la altura de sus expectativas. El español formó pareja con Fran Guerrero y el argentino con Momo González, pero ninguno de los dos proyectos terminó de consolidarse entre las referencias del circuito.

Por eso, la decisión de volver a unir sus caminos tiene una importante carga emocional. No en vano, fueron los campeones del primer torneo de la historia de Premier Padel, disputado en Doha en 2022. “Un par de veces estuvimos cerca de volver a jugar juntos. La puerta siempre había quedado medio abierta”, explicó Navarro. “Los dos teníamos ganas de volver a intentarlo y aquí estamos, haciéndonos este regalo”.

Los objetivos, eso sí, son distintos a los de aquella etapa. El crecimiento del nivel competitivo del pádel y la irrupción de nuevas parejas obligan a ser prudentes. “Nos conformaríamos con conseguir la mitad de lo que logramos en 2022”, admitió el sevillano, convencido de que el público romano volverá a desempeñar un papel fundamental. “Sabemos que la afición será nuestro tercer hombre en la pista”.

La imagen de Paquito convirtiendo la pala en una guitarra para animar a las gradas forma ya parte del imaginario del torneo. Y precisamente ese espíritu es el que ambos quieren recuperar. “Queremos volver a sentir ese fuego dentro”, explicaron los dos jugadores, conscientes de que la presión y la frustración de los últimos tiempos habían acabado restando protagonismo a la parte más divertida de la competición.

Di Nenno comparte esa visión. “Ahora soy un poco mayor y Paquito también”, señaló el argentino. “Nos hemos vuelto a juntar para ser competitivos frente a las mejores parejas del mundo, para jugar y para disfrutar”. El bonaerense destacó además la enorme evolución que ha experimentado el circuito en los últimos años, con primeras rondas cada vez más exigentes y una igualdad creciente.

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Más que una simple unión deportiva, la de Paquito y Martín parece una apuesta por recuperar la esencia que les llevó al éxito. Roma, el lugar donde nació el “Paquito is on fire”, será también el escenario donde intentarán escribir un nuevo capítulo de una historia que nunca terminó de cerrarse del todo.