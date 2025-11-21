Paquito Navarro pondrá la banda sonora en México con una pala muy original

Bullpadel ha vuelto a demostrar que la innovación no solo se mide en tecnología, sino también en cultura, identidad y creatividad. Con motivo del GNP México Major, la marca ha presentado la Edición Especial México 2026 de su línea Proline, una colección de ocho palas que rinde homenaje a la riqueza estética, simbólica y emocional del país anfitrión. Una apuesta vibrante que combina alto rendimiento y un diseño artístico que ha llamado poderosamente la atención.

Entre todos los modelos, la protagonista indiscutible es la Hack 04 26 MX LTD de Paquito Navarro, concebida como una auténtica obra folclórica. Su intenso color naranja ya transmite energía, pero el gran reclamo es la guitarra ornamental que preside la pala, inspirada en el arte popular mexicano. La firma de Paquito y la inscripción “VIVA MÉXICO” culminan un diseño que conecta su personalidad explosiva con la tradición musical del país. Una unión perfecta para un jugador que lleva años “tocando la guitarra” simbólicamente en pista cada vez que celebra un punto decisivo.

Paquito Navarro con su pala especialmente diseñada para el Major de México / Bullpadel

La nueva guitarra-pala de Paquito llega, además, envuelta en un episodio viral. Después de la derrota en Dubái, el sevillano descargó su frustración golpeando su pala en un vídeo que corrió por Instagram y otras redes. Lejos de esconderlo, bromeó después sobre la resistencia del material en un reel que conquistó a los aficionados. Su humor y naturalidad terminaron convirtiendo aquel enfado en la mejor promoción espontánea de esta edición especial.

La llamativa pala es la gran protagonista de la colección especial de Bullpadel para Acapulco / Bullpadel

Junto a la Hack de Paquito, la línea se completa con modelos que exploran distintos elementos icónicos de México. La XPLO 26 MX LTD, firmada por Martín Di Nenno, rinde homenaje al Día de Muertos con una calavera central sobre un fondo blanco perlado y detalles en colores vivos. Es una de las palas más expresivas de la colección, celebrando la tradición mexicana desde la alegría y el simbolismo.

La pala de Martín di Nenno para México donde no solo estrenara la XPLO especial sino también su nueva pareja, Stupa / Bullpadel

La Vertex 05 26 MX LTD de Juan Tello apuesta por una estética imponente con tonos oscuros, motivos geométricos inspirados en el arte tradicional y detalles rojos y dorados que aportan fuerza visual. Es una pala pensada para jugadores de potencia que buscan un diseño tan agresivo como su propio juego, manteniendo siempre la inscripción “VIVA MÉXICO” como sello común de la serie.

El homenaje continúa con la Neuron 02 MX LTD, identificada con Fede Chingotto. Su diseño se articula alrededor de un rojo intenso que transmite energía, carácter y determinación. Es la pala más minimalista de la colección, pero también una de las más contundentes: su acabado brillante y su estética limpia refuerzan la sensación de potencia y solidez.

En el apartado femenino, la Elite 26 MX firmada por Gemma Triay ofrece un diseño en turquesa con calavera y flores, fusionando elegancia, tradición y frescura. La Vertex 05 26 W MX LTD se inclina por un tono rosa vibrante con una calavera floral que simboliza feminidad, identidad y alegría. Completan la serie la juvenil y detallada Wonder 26 MX, dedicada a Claudia Fernández, y la potente PEARL 26 MX, un homenaje al carácter y carisma de Bea González, ambas decoradas con calaveras multicolor y motivos florales.

Claudia Fernández también tiene nueva pala para México / Bullpadel

La colección al completo se presenta como un puente entre cultura y competición, una forma de vestir el pádel con los colores, la energía y las raíces de México. Ocho palas únicas que, desde la guitarra de Paquito hasta las calaveras florales de Triay, Bea o Di Nenno, convierten cada punto en un pedazo de identidad. Bullpadel no solo introduce una línea de producto: celebra una comunidad, un país y una manera de sentir el deporte.