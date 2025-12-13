Paquito Navarro: "El objetivo es cada vez calentarme menos y usar más esa emoción para lo bueno y no para lo malo"

Es probablemente el hombre más carismático del mundo pádel. Sevillano de 36 años, su gran sentido del humor, su show en la pista, su famosa guitarra... y por encima de todo un talento descomunal, son facetas que destacan en Paquito Navarro y que le han llevado a lo más alto de este deporte. Es un jugador muy querido en Barcelona que está dispuesto a dar la campanada en las Finals en su Last Dance con Jon Sanz.

Tras asistir a la presentación de la nueva colección textil Bullpadel Premier Padel, Paquito atendió a SPORT para hablar de sus sensaciones, su futuro y, de paso, su prenda favorita vista en la pasarela.

Ya tienes 36 años pero parece que estás viviendo una segunda juventud, ¿cuál es la clave?

Ahora con 36 años parece que eres mayor, pero hasta no hace mucho, era la edad media incluso de los top 10, top 20. El deporte evoluciona, cada vez es más físico, es más rápido y uno intenta mantenerse como puede. Ojalá me quede todavía algún que otro año viniendo al Máster. La clave es tener muchas ganas de competir, mantener la ilusión y cuidarse físicamente.

Es un regalo estar aquí en las Finals, es un regalo poder ir a todos los pabellones, que la gente disfrute contigo... así que ojalá estirar el chicle lo máximo que pueda.

¿Qué es lo que te da más energía ahora?

Sobre todo las ganas de seguir siendo competitivo. Me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho mi trabajo y cuanto más dure siendo competitivo todo eso que me llevo. Es un regalo estar aquí en las Finals, es un regalo poder ir a todos los pabellones, que la gente disfrute contigo... así que ojalá estirar el chicle lo máximo que pueda.

Cada uno usa sus armas como puede y yo uso el nivel emocional y cuando estoy arriba intento usarlo a mi favor.

¿Qué porcentaje de talento y que porcentaje de esa locura y emotividad hay en tu juego?

Soy un jugador emocional, no lo vamos a descubrir ahora, pero yo creo que talento tenemos todos, lo que nos diferencia unos y otros es un poco a nivel mental, a nivel táctico, a nivel incluso de potencia, donde hay algunos que marcan la diferencia por ahí. Cada uno usa sus armas como puede y yo uso el nivel emocional y cuando estoy arriba intento usarlo a mi favor.

Intento que liarla sea porque el juego no me ha dado, pero no por un bajón anímico o un bajón emocional, intento que eso cada vez ocurra menos.

¿Cuántas veces te has dicho en pista 'Paquito la que has liado'?

Muchas, muchas, muchas. Yo me equivoco todos los partidos, me equivoco muchas veces pero intento aprender de los errores y cada vez cometer menos errores e intento que liarla sea porque el juego no me ha dado, pero no por un bajón anímico o un bajón emocional, intento que eso cada vez ocurra menos.

El objetivo es cada vez calentarme menos y cada vez usar más esa emoción para lo bueno y no para lo malo.

¿Si miras al Paquito de antes y al de ahora notas esta diferencia?

Yo creo que sí, las calenturas mentales me duraban más o incluso me arrastraban en el partido y ahora cada vez me duran menos. Aunque a veces siento ese fuego, ese enfado, sigo siendo competitivo y logro volver al partido. El objetivo es cada vez calentarme menos y cada vez usar más esa emoción para lo bueno y no para lo malo.

¿Qué es lo bueno en la vida de Paquito ahora?

Lo bueno es mi hijo, es mi familia, mis amigos y poder dedicarme a lo que me gusta, que me encanta y lo disfruto mucho. Lo bueno que tengo es que vivo la vida con pasión, es una filosofía de vida. Para lo bueno y para lo malo lo vivo muy intensamente.

A Jon le deseo mucha suerte con su futuro compañero que seguro que les va a ir muy bien porque ya está más que probado

Se ha confirmado que os separáis con Jon Sanz de cara a 2026 ¿Por qué?

Ha sido decisión de Jon. A veces tú eres el que la genera, otras veces te lo comunican a ti, yo me lo tomé genial, lo respeté y le deseo mucha suerte con su futuro compañero que seguro que les va a ir muy bien porque ya está más que probado.

Se ha publicado que tu jugarás con Fran Guerrero. ¿Está confirmado?

Veremos después del Máster. Ahora mismo no, yo ahora mismo solo estoy centrado en el Máster.

¿Qué podría aportarte este jugador?

Estoy centrado en el Máster, pero bien, bien, me gusta.

Paquito y Jon celebran el pase a semis en el Palau Sant Jordi / Silvestre Szpylma/Premier Padel

¿Tus aspiraciones a día de hoy?

Mis aspiraciones son seguir siendo competitivo. Me encantaría seguir viniendo al Máster al menos uno o dos años más y si se reúnen las condiciones y suena la flauta, poder ganar un título más en Premier.

¿Qué se necesita para ganar a las parejas uno y dos?

Muchas cosas. Primero que ellos no tengan su mejor día, jugar nosotros a un grandísimo nivel y aprovechar prácticamente todas las oportunidades que se nos genere en el partido.

¿Qué diferencias hay entre cuando tu fuiste número uno en 2019 a serlo ahora? ¿Antes era más fácil?

No, no sé si era más fácil, los número uno ahora, creo que tienen un juego aéreo brutal y que tienen un estilo de juego que prácticamente te atosigan. En mi época, cuando fui número uno con Lebrón, nosotros dejábamos a los rivales jugar más al pádel, la pelota pasaba más veces, pero el deporte evoluciona y ahora Arturo y Tapia, como dicen los argentinos, te sacan a palos.

Mi aspiración es poder jugar tres años más, a ver si hay suerte y con eso quizás ya cuelgue la pala

El pádel ya lleva unos años que ha cambiado mucho y teniendo en cuenta que tú te has adaptado perfectamente ¿cuántos años nos quedan de Paquito?

Tengo con Bullpadel tres años más firmado y mi aspiración es poder jugar tres años más, a ver si hay suerte y con eso quizás ya cuelgue la pala. Pero estamos hablando de aquí a tres años, todo puede pasar.

Se ha presentado la nueva colección de ropa de Bull Padel, tú vienes como un pincel. Pensábamos que te veríamos en la pasarela de modelo pero te hubiera gustado.

Me ofende que no me hayan llamado (risas). Por hacer la gracia, saben que yo me presto a cualquier vacile y cachondeo, saben que yo me apunto, pero lo dejaremos para el año que viene, si vuelvo.

¿Qué te ha parecido la colección?

Brutal, me parecen unos colores muy chulos, creo que combinan muy bien entre ellos.Y me han sorprendido las toallas, se las voy a pedir porque no me las han dado, pero tienen unas toallas muy chulas.

Apuntado queda.