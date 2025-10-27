Paquito Navarro se mete con su compañero... ¿Héctor Bellerín?

De todos es sabido que Paquito Navarro es un cachondo. Nunca duda en hacer bromas con sus compañeros, sus rivales y en la vida en general. Toda la energía, el genio y la intensidad con la que le vemos dentro de la pista se convierte en buen humor, bromas, risas y cachondeo fuera de ella. Todos los jugadores lo saben y aceptan sus bromas con sentido del humor. Nadie duda del buen talante del sevillano.

La nueva diana de las bromas de Paquito es su pareja desde el torneo de Rotterdam, Jon Sanz, con quien debutó el pasado 1 de octubre. No llevan ni un mes juntos, pero la buena sintonía fuera de la pista está fuera de toda duda. Les falta acabar de sincronizarse en el 20x10, pero con el paso del tiempo todo apunta a que Navarro/Sanz se convertirá en una pareja peligrosa y de las que nadie querrá ver por su lado en los cuadros de los torneos.

Del pádel a las bromas

Pero lo del pádel es otro cantar. Lo que nos ocupa son las constantes bromas con las que el andaluz se divierte con Jon quien se ha convertido en el centro de sus ocurrencias en redes sociales. Aunque el navarro también es de la broma y

Tras ser eliminados en Milan, Paquito le mandó un abrazo en forma de emoticono a Jon y le animó de cara a la gira de Oriente Medio con los torneos de Egipto, Kuwait y Dubai. A los que el navarro le contestó con un "estás cariñoso?", que denotaba el buen rollo que hay entre ellos.

Pero no se ha quedado aquí la cosa. Paquito viajando hasta Egipto tenía un vuelo con escalas largo y tedioso y aprovechó las muchas horas que tuvo que estar en el avión para hacer coña con su compañero: "En Egipto nos vemos Jon Sanz. Tu ve directo, ya hago yo escala para los dos para mantenernos humildes", ponía en una Storie el sevillano con una foto sentado en el avión.

La broma de Paquito a su compañero Jon / RRSS

La respuesta del navarro no tardó en llegar y, como no podía ser de otra manera, se metió con su compañero: "Disfruta de tu escala 'bro'. Veo cara de poca felicidad", escribe el de Pamplona acompañando el mensaje con unos emoticonos riéndose.

La respuesta de Jon a la broma de Paquito / RRSS

Una divertida comparación

Pero aquí no acabaron las bromas del andaluz. Quizás por el aburrimiento del largo vuelo hasta Newgiza, Navarro aprovechó para plasmar una nueva ocurrencia en redes sociales burlándose de manera cariñosa de su compañero. En esta ocasión realizó un montaje comparando a Jon con Héctor Bellerín, actual jugador del Betis y ex jugador del FC Barcelona: "Parecido razonable".

El montaje de Paquito en redes sociales / RRSS

La verdad es que no está mal la comparación. El parecido es llamativo entre ambos deportistas con el mismo peinado y el mismo bigote. Y es que Navarro, bético desde la médula, está siempre atento a todo para poder dar salida a estas ocurrencias que solo él es capaz de imaginar.

Es de agradecer que Paquito nos haga partícipes de este sentido del humor y nos arranque a menudo una sonrisa a los amantes del pádel plasmando sus 'mofas' en redes sociales constantemente.

Llega la hora de la verdad

Pero esta semana se acabaron las bromas. Empieza el torneo de Newgiza donde la dupla Navarro/Sanz tendrá un debut muy complicado ante la joven pareja Tino Libaak/Jairo Bautista, binomio también reciente que, que, como ellos, debutó en Rotterdam pero que de momento los resultados no les han acompañado. Perdieron en primera ronda tanto en la ciudad neerlandesa como en Milán. Sin embargo, no hay que menospreciar ya que en cuanto consigan acoplarse puede ser una pareja muy peligrosa.