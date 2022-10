Paquito Navarro y Martín Di Nenno separan sus caminos

Ambos jugadores tendrán otra pareja a partir del Open de Menorca que se celebra del 17 al 23 de octubre La noticia, desvelada por el Diario Olé, provocará varios cambios en el ranking

Noticia bomba en el mundo del pádel, Paquito Navarro y Martín di Nenno, actual pareja número tres del mundo, se separa pese a que estaban teniendo una notable temporada con un título (Vigo Open), un subcampeonato y tres semifinales este 2022 en World Padel Tour y un título (Catar Major), dos subtítulos y dos semifinales en el Premier Padel. Según el entorno de los jugadores era algo que se esperaba debido a que no estaban siendo lo competitivos que ellos querían.

La separación de la dupla hispano-argentina, que la destapó Isaisas Blaiotta del diario Olé y que ha podido corroborar Sport, se hará efectiva después del torneo de Santander, que se disputa ya esta semana, y en el Open de Menorca (del 17 al 23 de octubre) tanto el sevillano como el argentino participarán con sus nuevas parejas.

Según fuentes cercanas a la pareja, hacía algún tiempo que no estaban contentos con los resultados obtenidos y, pese a que los resultados no han sido malos este 2022, también lo es que no han logrado retomar el nivel de 2021 cuando ganaron cuatro títulos en World Padel Tour (Barcelona Master, Córdoba Open, Buenos Aires Master y Vigo Open). No es fácil convivir en una temporada con un calendario tan apretado compaginando dos circuitos y muchos viajes, lo que parece ser que ha pasado factura a la dupla número tres del ranking.

Todo apunta a que su preparador, Rodri Ovide, se quedará con Martín di Nenno y su nueva pareja.

Algunas informaciones informan que las nuevas parejas quedarán formadas por Paquito Navarro y Mikel Yaguas mientras que Martín di Nenno jugará al lado de Coki Nieto, con lo que Javi Garrido, quien reconoció hace unos días que vivió un episodio de ansiedad en el Masters de Madrid, y Lucas Campagnolo quedarán sin pareja. El baile de nuevas parejas que se desencadenará será inminente tras esta separación.

El Instagram de Paquito Navarro

Horas más tarde de conocerse la noticia, Paquito Navarro hizo oficial la separación en su cuenta de Instagram donde el sevillano escribe: "Todo principio tiene su final, y este es de los que duelen. Cuando quedamos para jugar juntos supe que podríamos hacer grandes cosas, pero no imaginé que encontraría una persona extraordinaria. A nivel resultados, me quedo con los 5 títulos conseguidos y numerosas finales, además de haber peleado dignamente por el número 1 hasta hace unos meses. La exigencia del calendario y el ritmo frenético quizás nos ha pasado factura, y no hemos podido retomar el nivel que nos hizo pelear por todo ello el año pasado. La realidad, es que solo tengo palabras de agradecimiento hacia ti. Te deseo mucha suerte y lo mejor en tu nueva etapa. Siempre me alegraré de que a las buenas personas les vaya bien, y tú eres una de ellas. Gracias Martín por todo lo que me has dado y todo lo que he aprendido contigo. Me llevaré siempre conmigo los buenos momentos y el inflador en la memoria. Despidamos esta pareja como se merece en Santander 🙌🏻. Pd: demasiado tiempo me has aguantado 😝".

También Martín di Nenno hizo un post explicando los motivos de su separación y deseando lo mejor a su compañero los últimos años: "Quiero contarles que esta semana el Open Santander será nuestro último torneo como pareja. Todos los objetivos y metas que tenia cuando empezamos a jugar se sobrepasaron por completo, ni en mis mejores sueños me imaginé vivir todo lo que nos paso en este año y medio juntos. Gracias por confiar en mi todo este tiempo, sinceramente fue un orgullo competir a tu lado. Con vos logre mis primeras finales y campeonatos, algo que llevare conmigo siempre. Te deseo lo mejor hoy y siempre Pacorro, a despedirnos de la mejor manera esta semana.