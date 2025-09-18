Paquito Navarro se lleva un buen susto en el FIP Platinum de Sevilla

Paquito Navarro y Lucas Bergamini cerraban la jornada de este miércoles del FIP Platinum de Sevilla. Lo hacían muy tarde entrada la noche y les llevó muchísimo trabajo poder estar en cuartos de final en una competición que, en principio, tendrían que ganar con suficiencia, pero en este caso el torneo sevillano se ha convertido prácticamente en un Premier Padel con palas de mucho nivel en sus cuadros. El andaluz y el brasileño se impusieron finalmente a Denis Perino y Nacho Piotto en tres sets por 4-6, 6-3 y 6-3 viéndose obligados a remontar un partido que se les había complicado.

Pero no fueron los únicos, también Fran Guerrero y Javi Leal necesitaron tres mangas para pasar a cuartos ante una pareja procedente de la qualy, los hermanos Meléndez Amaya. Martín di Nenno y Agustín Torre, pese a que tienen la excusa de que era la primera vez que jugaban juntos, tampoco lo tuvieron nada fácil y se fueron al tercer set para poder seguir en liza, lo mismo que les ocurrió a Álex y Javi Ruiz ante Pablo Lijó y Maxi Arce, quienes están teniendo un gran regreso a la competición tras el varón veraniego.

Momo González y Jon Sanz pudieron resolver su compromiso de octavos de final antes, pero tras un igualado enfrentamiento ante Facu Domínguez y Javi Ruiz a quienes vencieron por 7-5 y 6-4. Inmenso el partido de Franco dal Bianco y Sanyo Gutiérrez quien parece que está viviendo una segunda juventud y ganaron a Cepero y Arroyo por un contundente 6-1 y 6-1.

Los duelos de cuartos de final podrían dar alguna que otra sorpresa en el cuadro. Ojo al duelo entre Paquito y Berga frente a Sanyo y Del Bianco , pero también habrá que estar atentos a los otros tres partidos. Momo y Jon se medirán a Patiniotis y Moya; Guerrero y Leal jugarán frente a Paco Cabeza y Teo Zapata mientras que Di Nenno y Torre se enfrentarán a los Ruiz en otro duelo donde pueden saltar chispas.

Victoria Iglesias se despide en su debut

Malas noticias para los sevillanos en el cuadro femenino donde la máxima representante local, Victoria Iglesias, cayó en octavos de final junto a Marina Guinart. Noa Cánovas y Laia Rodríguez les barraron el paso a cuartos al ganarlas por 6-2, 4-6 y 6-2. El resto de favoritas no fallaron y estarán este jueves en cuartos de final buscando el pase a semis.

Así, Lucía Sainz y Patty Llagno se medirán a Lorena Rufo y Jessica Castelló; Vero Virseda y Zazu Osoro lo harán frente a Laura Luzan y Leticia Manquillo; Ale Salazar y Martina Calvo se enfrentarán a Carmen Goenaga y Bea Caldera mientras que Claudia Jensen y Ale Alonso buscarán las semifinales ante Laia Rodríguez y Noa Cánovas. Unos cuartos de final apasionantes dignos de cualquier Premier Padel.