Paquito Navarro y Jon Sanz, de la emoción al 'on fire' tras meterse a la final

Hace unos días, cuando se anunció que Paquito Navarro y Jon Sanz juntaban sus caminos, el sevillano aseguraba a una servidora: "No sé si ganaremos partidos, pero divertidos seguro". Esto era el pasado 11 de septiembre, hoy, 1 de noviembre, ya les puedo asegurar que son ambas cosas. Esta pareja tan explosiva está destinada a hacer cosas grandes, pero es que no existe en el circuito un dúo tan expresivo, tan emotivo y que prenda la grada en cada uno de sus partidos.

Es casi imposible no decantarse por ellos viendo como actúan en la pista y, sobre todo, fuera de ella, donde se ve la cara más expresiva de ambos, más divertida y más emotiva.

Este viernes, tras conseguir el pase a la final de Newgiza, la primera desde que iniciaron este proyecto siendo este el tercer torneo que juegan, se reflejó en la pista y en el banquillo todo ello de manera explícita, pública y notoria. Paquito cantando con el público el ya famoso "Paquito is on fire" con el que le anima un público absolutamente entregado. "Yo es que sigo jugando por estos ratitos", asegura en redes el sevillano.

Por su lado, Jon Sanz gritando como un poseso "¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Vamos Paco, vamos Paco, vamos Paco !!!!!!!!!!!!!!!!!!" tras meterse en su primera final de este 2025. Desde las Premier Padel Tour Finals de Barcelona de 2024, Jon no había conseguido llegar al último día de competición en ningún torneo. Conseguirlo este viernes junto a Paquito fue para él tan emocionante que no pudo evitar las lágrimas de felicidad tras muchos meses de duro trabajo.

Paquito, más veterano en estos lares, le consolaba cariñosamente mientras el navarro se cubría con la toalla llorando como un niño sacando toda la tensión tras un disputado partido. El andaluz sabe perfectamente que se siente en estas situaciones y entendió la emoción de su compañero y le acariciaba, le besaba en la cabeza y le miraba recordando sus tiempos de juventud.

La guitarra de Paquito sonó más que nunca durante el duelo ante Lucas Bergamini, precisamente el ex compañero de Navarro, y Javi Leal que se fue al tercer set con estos cuatro luchadores en pista. Al final el triunfo fue para la dupla española por 6-1, 4-6 y 7-5 después de que Paco y Jon arrancaran dominando absolutamente el partido pero que se les complicara a partir de la segunda manga. Salieron a flote lograban en modo épico, el pase a la final.

Este sábado, en segundo turno, tienen una cita importante y muy complicada. En frente estarán un Ale Galán y Fede Chingotto que en Newgiza no les vale otra cosa que no sea llevarse el título después de que la pareja número uno del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia, renunciaran a jugar este P2. Pero cuando Paquito entra en una pista nunca se sabe lo que puede pasar, y más si tiene a un guerrero como Jon Sanz al lado. Habrá que esperar tan solo unas horas para ver de qué son capaces ante la pareja dos del mundo.