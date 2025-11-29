Paquito Navarro y Jon Sanz acortan la ruta de los Superpibes

La jornada de cuartos de final del Major de Acapulco fue emocionante, con partidos de gran rivalidad, muy emotivos y con un nivel de pádel excelso pese a estar ya en la parte final de la temporada.

El número uno del cuadro masculino sigue en juego después de que Arturo Coello y Agustín Tapia cerraron su partido ante Momo González y Fran Guerrero con más solvencia de la esperada vista la buena línea en la que está la pareja andaluza. Un 6-4 y 6-4 con los número uno apenas mostrando alguna fisura fue el marcador de un partido que mantiene las opciones a los Golden Boys de conseguir ser primeros en el ranking al acabar la temporada la semana del 8 al 14 de diciembre con las Barcelona Finals.

En semifinales el King y el Mozart se medirán a un Jon Sanz y Paquito Navarro que en Acapulco están viviendo un torneo excepcional. La dupla española se ha adaptado perfectamente a las condiciones de la pista y climatológicas de la ciudad mexicana y se han plantado en semifinales después de dar un duro golpe al reencuentro de los Superpibes, que vieron acortada su ruta tras ceder por un contundente 6-3 y 6-3.

Paquito y Jon tienen en sus manos dar oxígeno a Chingotto y Galán en su carrera hacia el número uno ya que el argentino y el madrileño solo tienen opciones de alcanzarlo ganando el título en Acapulco. Sin duda que el sevillano y el navarro pondrán las cosas complicadas a Coello y Tapia, pero no será tarea fácil apartar de la final a esta pareja que ha llegado a México con el foco puesto en un título que les vale para acabar como los uno en 2025.

Precisamente Chingalán, volvió a verse set abajo en un partido y se vieron obligados a remontar, como ya les pasó en la final del Mundial de Kuwait ante Coello y Tapia. En esta ocasión fueron unos sorprendentes Gonza Alfonso y Sanyo Gutiérrez, que vive una segunda juventud, quienes les pusieron en serios aprietos antes de certificar el pase a semifinales.

Gracias al 4-6, 6-1 y 6-4 final, Gingotto y Galán jugarán este sábado y lo harán en un partido que promete emociones fuertes. Sus rivales en semis serán Leo Ausgburger y Juan Lebrón donde, esta nueva pareja va a querer demostrar que puede hacer grandes cosas. En cuartos de final, el Lobo y el argentino se mostraron muy sólidos en una pista Caliente llena a rebosar que hizo honor a su nombre con el público absolutamente entregado a su favor. Los Javis (Barahona y García) poco pudieron hacer y acabaron cediendo por un doble 6-2 para felicidad de muchos de los aficionados que quieren seguir viendo en acción a Lebrón y Augsburger.

Este sábado se prevé apasionante con las cuatro parejas favoritas del público en liza. Los primeros en buscar la final serán Chingalán frente a Lebrón/Augsburger, que jugarán en segundo turno en la jornada matinal que abrirán Delfi Brea y Gemma Triay frente a Bea Caldeera y Carmen Goenaga a partir de las 16.00 hora local (23.00 h. CET).

El último partido de la jornada medirá a Coello y Tapia frente a Paquito y Jon Sanz también en segundo turno de una jornada vespertina que arrancará no antes de las 19.00 hora local (02:00 h. CET). Previamente serán Claudia Fernández y Bea González frente a Claudia Jensen y Ale Alonso quienes se hayan batido por un puesto en la final del Major de Acapulco.