Paquito Navarro y Fran Guerrero: Otro tropiezo y a por el último tango en... Buenos Aires

En Premier Padel está claro que ya no hay margen para la duda, los partidos fáciles y asequibles pasaron a la historia. El Asunción P2 arrancó con un aviso serio para todos los favoritos después de que la primera ronda se cobrara ya una víctima de peso. Paquito Navarro y Fran Guerrero se despidieron a las primeras de cambio tras caer ante Juan Tello y Maxi Arce en un duelo cargado de cuentas pendientes.

El partido llegaba marcado por el precedente inmediato en Bruselas, donde la dupla española había salido vencedora en un choque muy igualado. También en Asunción la igualdad marcó el duelo, sin embargo, din embargo, en este caso el desenlace cayó del otro lado de la red. Tello y Arce se llevaron el triunfo dando la sorpresa nada más arrancar el P2 paraguayo y dejó huérfano al público de uno de los jugadores más carismáticos del circuito, un Paquito que ya tomó la decisión de cambiar de compañero a partir del Major de Italia.

Un partido igualado

Desde el inicio, la pareja argentina mostró una versión sólida y agresiva. Golpearon primero y se llevaron el primer set por 6-4, aprovechando mejor los momentos clave y minimizando errores ante un Navarro que intentaba sostener a la pareja en los intercambios largos.

El segundo parcial pareció inclinarse definitivamente del lado argentino cuando Arce y Tello lograron el primer break. Todo apuntaba a un cierre sin sobresaltos, pero entonces emergió el carácter competitivo de Paquito, que tiró de oficio para devolver la igualdad y forzar el tie-break. El desempate, inevitablemente, recordaba al vivido semanas atrás en Bélgica. Pero esta vez Tello y Arce se mostraron firmes, decididos y sin titubeos en los puntos decisivos.

Con cuatro bolas de partido a su favor, no dejaron escapar la oportunidad. Cerraron el choque a la primera con un 7-6 (2) que certificaba su revancha y dejaba fuera a Navarro y Guerrero antes de lo previsto.

La derrota supone un nuevo tropiezo para la pareja española que empezó su proyecto con unas semifinales en Riad, pero que a partir de entonces no han pasado de cuartos de final pero sin sensaciones en la pista.

Ahora, ya solo les queda Buenos Aires, última parada de la gira sudamericana, donde Navarro y Guerrero 'bailarán su último tango' juntos en busca de darse una buena despedida como pareja. A partir de entonces, con el Major de Italia en el horizonte, los 'Pacos' se disuelven y Paquito jugará al lado de Martín di Nenno mientras que Fran volverá al lado de Javi Leal. Dos reencuentros que buscarán mejores versiones en este 2026.

Noticias relacionadas

Precisamente Martín di Nenno también debutaba este martes en Paraguay junto a Momo González y superaron a Tolito Aguirre y Álex Arroyo por 6-3 y 6-4. También cumplieron Jon Sanz y Coki Nieto, que firmaron una victoria cómoda por 6-3 y 6-3 ante Pincho Fernández y Denis Perino, confirmando su buen momento. Por su parte Juanlu Esbri, una de las sensaciones de la edición 2025, donde alcanzó las semifinales no pudo repetir proeza junto a Álex Ruiz, y se vieron superados por 6-3 y 6-4 por Edu Alonso y Aimar Goñi, pareja cuyo proyecto ha debutado en Asunción con muy buenas sensaciones.