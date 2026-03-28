Paquito Navarro y Fran Guerrero ponen firmes a Coello y Tapia

Para Arturo Coello y Agustín Tapia no está siendo nada amable el P1 de Miami. La pareja número uno del circuito tuvo que emplearse a fondo ante unos Paquito Navarro y Fran Guerrero que sin duda están encontrando las sensaciones halladas en Riad y que se desvanecieron de un plumazo en Gijón, donde perdieron en primera ronda, y en Cancún, de donde se despidieron en octavos de final. Ante los número uno dieron la cara en todo momento antes de ver como los Golden Boys levantaban los brazos para celebrar el triunfo por un apretado 7-5 y 7-6 (6).

El partido fue muy cambiante, con varios quiebres, muchas alternativas y puntos eternos que se decidían por detalles o por desesperación de alguna de las parejas. También hubo magia en ambos lados de la red pero finalmente fueron los números uno quienes mejor resistieron en los momentos clave pero no fue hasta el decisivo tie-break del segundo set cuando cerrar su pase. Los 'Pacos' fueron un auténtico dolor de muela para unos Coello y Tapia que están viviendo en Miami uno de los torneos más exigentes de lo que llevamos de temporada.

Y nada hace prever que sea un camino de rosas las semifinales. Los número uno deberán verse las caras ante Juan Lebrón y Leo Augsburger, que sacaron adelante su compromiso de octavos de final demostrando que también pueden jugar bien en una pista indoor y lenta. La pareja cuatro tenía en el recuerdo reciente el partido de cuartos de final en Gijón ante Jon Sanz y Coki Nieto. En aquella ocasión fue la pareja española quien se llevó el gato al agua.

En Miami todo apuntaba a que los parámetros eran parecidos y las condiciones favorecían a Coki y Jon más que a los 'Leburger'. Sin embargo, la pareja española no acaba de encontrar ese plus para ganar a los de arriba y ante el Lobo y Augsburger, pese a que dieron la cara, se encontraron con una dupla que está evolucionando a cada día que pasa y tan solo retocando algunos aspectos de su juego, como una mejor defensa por parte del gigante argentino, se están presentando como un binomio durísimo candidato a todo.

Al final, victoria para Lebrón y Augsburger por 6-3 y 7-5 y un pase a semifinales que es lo mínimo que se exige la pareja de Agustín Gómez Silingo en esta temporada que prácticamente acaba de arrancar.

Despedida de los 'Javis'

En el otro lado del cuadro, Alejandro Galán y Fede Chingotto avanzaron con mucha autoridad ante Javi Barahona y Javi García quienes, con esta derrota, se despiden como pareja después de unirse en octubre de 2022 y, tras un corto paréntesis de siete meses, reencontrarse en noviembre de 2024. Han sido una excepción en el circuito con tanto tiempo juntos, pero al final los resultados exigen y han decidido tomar caminos separados. Barahona recibió la llamada de Gonza Alfonso y será, a partir de NewGiza su nueva pareja mientras que García unirá su pádel al joven José Jiménez, de 22 años.

Pero volvamos al partido de cuartos de final. Chingalán ejerció una sobiranía absoluta ante los 'Javis' y no les dejó respiro alguno hasta que lograron el pase a semifinales tras un contundente 6-1 y 6-0 en tan solo 53 minutos. De ahí que no haya sido la mejor de las despedidas para Barahona y García, se marchan con un mal sabor de boca pero sin olvidar que llegar a cuartos de final en Premier Padel nunca es tarea fácil.

Chingotto y Galán se medirán en semifinales a Mike Yanguas y Franco Stupaczuk quienes firmaron la victoria más trabajada del día en el duelo más largo de la jornada ante Martín di Nenno y Momo González a los que vencieron tras 2h19' de partido por 7-6 (6) y 6-4.

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Tras definirse las semifinales masculinas, Miami se encuentra con las cuatro primeras espadas en la penúltima ronda tanto en el cuadro masculino como en el femenino, así que el espectáculo en la ciudad estadounidense está servido. Espera un supersábado con el mejor pádel del mundo a escena.