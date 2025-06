Paquito Navarro se disfraza de Lobo

Paquito Navarro es de los jugadores que no deja a nadie indiferente. Unos le adoran, otros el odian por su carácter en la pista. Pero fuera de ella es una gran persona que a veces se transforma cuando entra en el 20x10. Él lo sabe. Sabe que no tiene autocontrol y avisa a sus compañeros de que deben estar preparados porque su carácter a menudo le traiciona.

Es un jugador divertido, capaz de levantar a toda una grada y conseguir que cante el 'Freed from desire' en la versión 'Paquito is on fire' que se ha hecho tan popular en los estadios donde aterriza Premier Padel. Singular y único, Paquito, que recordemos que fue número uno del mundo en 2019 y lo logró, curiosamente, al lado de Juan Lebrón.

Este martes, Paquito volvió a demostrar este sentido del humor tan suyo y en un partido donde las sensaciones que estaba teniendo nunca fueron buenas. Estaba notablemente enfadado, sin feeling en la pista pero de repente, cuando el marcador reflejaba un 6-1 4-5 (40-0), Paco se sacó de la manga una pegada al estilo Juan Lebrón para igualar el segundo set.

Berga y Paquito ya están en octavos de final / Premier Padel

El andaluz, tras ver lo que acababa de hacer, levantó el brazo en plan Superman y sorprendiendo a todo el mundo aulló como hace el 'Lobo' Lebrón cuando logra traerse la bola con pegadas de las mismas dimensiones de la que logró Paquito. Casi desde el cristal la pone en el último centímetro de la pista contraria y se trae la bola a su campo levantando los aplausos de los asistentes al partido.

Su cara reflejó una sonrisa que no abundó mucho durante el partido ya que se acabó complicando y tras ceder en el tie break el segundo set y el sevillano y Bergamini se vieron obligados a disputar una tercera manga de desempate. La dupla hispano-brasileña acabó ganando el partido por 6-1, 6-7 (5) y 6-3 clasificándose para octavos de final.