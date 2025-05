Paquito Navarro confiesa sus tres pecados de juventud: el tercero, el más sorprendente

El carismático jugador de pádel, Paquito Navarro, ha sorprendido a sus seguidores con una divertida confesión en su cuenta de Instagram. Con su característico sentido del humor, Paquito ha compartido tres pecados de juventud que, lejos de escandalizar, seguro que han provocado sonrisas entre sus fans y se lo han guardado como consejos.

En una promoción de Kia, sponsor que le acompaña en esta etapa de su carrera, Paquito se muestra sincero al reconocer algunos errores que cometía cuando empezó a jugar a pádel y que con el tiempo ha ido corrigiendo para ser mejor jugador.

El mensaje que acompaña el vídeo es claro: "El deporte es fallar y aprender. Estos son algunos de los errores que cometía en pista cuando estaba empezando".

La guitarra de Paquito es un clásico en el pádel / Premier Padel

Ya en el vídeo, tras reconocer de entrada que "desde Kia me han pedido que explique los errores más comunes que cometía antes jugando al pádel", Paquito es sincero y asegura que "ante los 1.000 millones de errores que siempre he cometido destacaría tres". Con esta introducción, prepara el terreno para una serie de anécdotas que muestran cómo un jugador debe ser profesional dentro y fuera de la pista.

Paquito es uno de los jugadores más carismáticos por su carácter en la pista / RRSS

Los tres pecados de Paquito

El primer 'pecado' que confiesa es el siguiente: "Llegaba muy justo al partido", y lo acompaña con una cómica imitación de cuando llegaba corriendo a los partidos de joven. Ahí aprovecha para añadir la cuña y asegura que "ahora con mi Kia salgo con tiempo, disfruto del viaje y así me da tiempo a preparar bien el partido".

El segundo error que admite Paquito es que "ahora no hay un torneo donde no pruebe la pista y la bola, algo que yo creo que es importantísimo: Cómo está el viento, la presión de la bola, como bota... me parece clave", asegura el sevillano.

¡Ay las hamburguesas!

Y ahí llega el pecado más inconfesable de Paquito: "De joven me podía clavar perfectamente una hamburguesa antes de entrar a jugar. Son cosas de joven. Ahora si me como una hamburguesa justo antes de jugar no me puedo ni mover", confiesa.

Estos son para Paquito "los Top 3 errores que cometía en antaño". Lo que no sabe Navarro es que con esta confesión a la vez está ayudando a muchos jugadores amateurs a preparar mucho mejor los partidos. Sus errores de juventud se convierten en buenos consejos para todo aquel que quiera mejorar en la pista.

Sin duda el jugador andaluz sigue siendo una persona muy carismática en el circuito y seguro que todos sus fans han tomado nota de estos errores de Paquito para aplicárselo. Incluso algunos jugadores profesionales como Martín Di Nenno o entrenadores como Rodri Ovide le han dado 'likes' a la publicación porque si bien es una confesión, la realidad es que se ha convertido en una trilogía de tips realmente interesantes.

Seguro que estos tres consejos y muchos más serán los que tanto el jugador sevillano como su equipo darán en la Paquito Navarro Academy que inauguró hace tan solo unos días en Sevilla y cuya sede es el Iron X Deluxe Padel Club ubicado en el centro de la ciudad.