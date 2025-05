Paquito Navarro: "Chingotto puede aspirar a lo que le dé la gana, es un fenómeno"

Paquito Navarro se sinceró en una relajada entrevista en el portal VeinteDiez donde tocó muchos temas y no escondió su opinión en ninguno de los casos. Siempre desde el buen humor pero sin perder la realidad de vista, el jugador sevillano hizo un repaso a la actualidad del pádel y a su carrera.

Reconoció que al principio tras su unión con Luca Bergamini les costó, pero que actualmente "tenemos un estilo definido y hemos conseguido lo que nos planteamos a principio de temporada, ser una pareja competitiva, dura y ser un dolor de cabeza para los de enfrente”.

Sobre el cambio de Pablo Cardona a precisamente Lucas Bergamini, Navarro fue claro: "No buscaba resultados. Dentro de la pista dejé de disfrutar del juego. Sin echarle la culpa a nadie quise hacer borrón y cuenta nueva, quise empezar de cero y buscar un estilo que siempre me ha ido bien. Acepté el reto y fue beneficioso para los dos. Para mí y para Cardona que ha encontrado la pareja perfecta. Con Leo Augsburger tienen mucho margen de mejora, es una pareja que está por explotar y aún así han ganado a la pareja uno y dos. Creo que si aguantan y siguen complementándose serán una pareja que pueden marcar una época junto a Tapia y Coello.

Coello y Tapia tienen una gran ventaja los dos. Uno porque juega con el mejor jugador del mundo y el otro porque es la derecha más desequilibrante a día de hoy

No dudó en elogiar a los número uno: "Para mí a día de hoy Tapia es el mejor jugador del mundo y lo viene siendo los últimos años. Y creo que Coello marca la diferencia. A día de hoy, salvo Cardona, no hay una derecha que abarque tanto, que defina tanto, que intimide tanto como Coello. Tienen una gran ventaja los dos. Uno porque juega con el mejor jugador del mundo y el otro porque es la derecha más desequilibrante a día de hoy", reconoció Paquito.

Tampoco se quedó corto alabando a Fede Chingotto, quien está convencido de que puede alcanzar lo que se proponga cerrando el debate que se generó en cuanto a sus posibilidades de ser número uno: "Chingotto puede aspirar a lo que le dé la gana, es un fenómeno. Chingo tiene muchas cosas que Arturo no tiene. En el choque de volea no tiene nada que envidiarle, a nivel emocional, de querer y de animar al compañero es el número uno, tiene una víbora muy buena, una lectura de juego impecable, el día a día te lo hace fácil. Soy un enamorado de Chingo en lo profesional y como persona".

Galán y Chingotto se entienden muy bien como pareja / Premier Padel

No hay nada peor que seguir con alguien cuando ya tu mente y tus ilusiones están en otro lado.

Sobre los constantes cambios de pareja, Paquito se mostró reacio: "A mí personalmente no me gusta tanto cambio de equipo, tanto cambio de pareja. Sé que es algo que no podemos controlar y que muchas veces nos quejamos pero yo echo un poco de menos estos proyectos a largo plazo de uno, dos o tres años. Pero es difícil regular. No hay nada peor que seguir con alguien cuando ya tu mente y tus ilusiones están en otro lado.

Yo elegí dedicarme al pádel, no que me insulten o insulten en redes sociales a Lebrón, Alex Ruiz. Las redes sociales le han abierto la puerta a gente que hace mucho daño.

Tras reconocer que prefiere que el Betis gane la Conference League a ganar él el torneo de Paraguay, Paco habló de los límites que se han sobrepasado en las redes sociales donde los jugadores reciben muchos insultos y se sienten muchas veces agredidos: "El pádel es un deporte respetuoso y creo que el ambiente es sano y canta mucho cuando alguien se sale de tono. Lo estamos controlando bien. Pero creo que no todo vale (redes sociales). No estoy de acuerdo con la frase de que “va en el sueldo”. Yo elegí dedicarme al pádel, no que me insulten o insulten en redes sociales a Lebrón, Alex Ruiz. Las redes sociales le han abierto la puerta a gente que hace mucho daño. Veo comentarios en Twitter, Instagram o TikTok que es bulling y me fastidia mucho porque se está normalizando. Creo que es muy peligroso", aseguró.

A vueltas con los cambios que propone

El jugador andaluz abrió un debate cuando propuso algunos cambios en el circuito e insistió en ello durante la entrevista en VeinteDiez: "Creo que hay que regularlo y que haya temporada rápida, intermedia y lenta. Creo que es bueno y sano ya que los pegadores la van a pegar igualmente. En cuanto indoor o outdoor compro que si queremos jugar en el Foro Itálico o Roland Garros sea outdoor pero hay muchos sitios donde se puede elegir y el pádel indoor es mucho más bonito, mucho más preciso, se ve mejor… es un deporte que tiene que tender más al indoor. En cuanto al punto de oro creo que le daba gracia. Al principio no lo veía, pero creo que le puede dar su sello de identidad al deporte".

Sobre el boicot de los jugadores

No quiso mojarse mucho en cuanto a la protesta de los jugadores con su ausencia de los torneos de Gijón y Cancún porque asegura que es un tema que "me da pereza". A continuación dio sus explicaciones: "Creo que si todos arrimáramos un poquito el hombro y tuviéramos un poquito la voluntad de sentarnos lo podríamos arreglar bastante bien", advirtió, pero reconoció que es complicado.

Alex Ruiz durante su intervención / AMP

"Los jugadores tampoco podemos agachar la cabeza y mirar hacia el otro lado, el pádel es de todos, es de World Padel Tour que aportó una barbaridad, es de la FIP que tiene un circuito estupendo por todo el mundo, es de QSI que le está dando unos medios e inyectando un pulmón al pádel que no ha tenido jamás y también es de los jugadores que tienen mucho que decir, por lo menos en la parte deportiva que es el principal punto de discordancia. Tiene que ser o el win/win o nada", aseguró.

Solución posible

Paquito se mostró optimista de cara a solucionar el conflicto: "Creo que estamos a tiempo, que si nos sentamos con buena voluntad podemos hacer un proyecto muy bonito, dejar las bases bien sentadas para no tener que pelear cada tres o cuatro años y que el público esté más pendiente de si Chingo le puede robar el número uno a Coello que no de si comunicados o cartitas de la asociación o de Premier… eso desgasta mucho". Dicho esto, Navarro aseguró que "en mi caso no me apunté porque era un P2 y no estoy obligado a jugarlo. Fue una decisión personal de no ir.