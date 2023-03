Paquito Navarro cambia a Juan Tello por Fede Chingotto

Las parejas top que no seguirán: Paquito Navarro-Juan Tello; Chingotto-Javi Garrido; Álex Ruiz-Momo González y Lamperti-Bellauti Las nuevas parejas: Paquito-Chingotto; Álex Ruiz-Juan Tello; Javi Garrido-Lucho Capra, Momo-Mike Yanguas, Lamperti-Libaak

Solo se han consumido tres torneos de pádel y el baile de parejas que se avecina será descomunal. Tras el Master de Abu Dhabi y el Open 1000 de La Rioja de World Padel Tour y el Qatar Major de Premier Padel, son varias las parejas que han detectado la falta de sintonía entre ellos y han preferido dar el paso de la separación antes de que se embarre la relación y se pierdan posiciones en el ranking por falta de resultados.

La pareja que pronto se vio que no funcionaba era la formada por Paquito Navarro y Juan Tello. El tránsito del sevillano a la derecha no ha fructificado como se esperaba y la decisión ha sido drástica, la separación. la primera opción era darse un tiempo, pero la paciencia ya no vale a estos niveles.

Se desencadena el baile

La rotura de esta pareja ha desencadenado un nuevo baile de parejas que no confirmarán su rotura hasta el final del torneo de Paraguay puesto que todas las parejas estaban ya inscritas en los tres torneos de la gira sudamericana (La Rioja, Santiago y Asunción). Pero ya se han empezado a conocer primero las separaciones y las consecuencias nuevas uniones de cara al inicio de la gira europea.

Según adelantó Relevo y Contrapared y ha podido confirmar Sport, las nuevas parejas que ya se unirán en el Open 1000 de Granada serán varias. Por un lado parece que Paquito Navarro se equivocó de compañero al elegir en su día a Tello en lugar de Chingotto hace unos meses. Para regresar al revés será 'Chingo' finalmente el compañero del sevillano de cara a los próximos torneos. Una pareja que sobre el papel, ofrece más garantías.

Chingotto será el nuevo compañero de Paquito | WPT

Esta elección deja al 'Gato' libre y se ha buscado un zurdo para que el acompañe en el drive. Será a todas luces Álex Ruiz quien finalmente se separará de Momo González. Ya se rumoreó su separación a final de la campaña pasada, pero finalmente optaron por seguir juntos, sin embargo los acontecimientos han hecho que a la pareja malagueña le queden apenas 10 días de convivencia.

Con toda esta movida, tanto Momo como Javi Garrido quedaban libres y todo apunta a que se unirán a Lucho Capra y Mike Yanguas respectivamente. Habrá que esperar a que finalice el torneo de Paraguay para que los propios jugadores hagan oficial sus cambios de pareja.