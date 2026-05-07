Paquito Navarro asume sus 'pecados': “No estoy dando mi mejor versión”

La derrota de Paquito Navarro y Fran Guerrero en primera ronda del ueno bank Asunción Premier Padel P2 dejó mucho más que un simple resultado deportivo. La eliminación ante Juan Tello y Maxi Arce por 6-4 y 7-6(2) estuvo marcada por los gestos de frustración, los silencios en el banquillo y una tensión evidente entre ambos jugadores durante varias fases del encuentro.

Las cámaras captaron momentos incómodos en los descansos, con escasa comunicación entre Paquito y Fran y un lenguaje corporal que reflejaba claramente el malestar sobre la pista. Una imagen muy alejada de la energía y complicidad que habían mostrado en otros momentos de la temporada y que volvió a alimentar la sensación de desgaste en una pareja que ya tiene fecha de caducidad.

Horas después de la derrota, el sevillano rompió el silencio con una reflexión autocrítica a través de sus redes sociales. Lejos de buscar excusas, Paquito asumió públicamente su responsabilidad por el momento que atraviesa.

“La actitud en el deporte nunca debería negociarse. Y sé que últimamente no estoy dando mi mejor versión dentro de la pista”, escribió el jugador andaluz en una storie de Instagram.

El jugador también quiso dirigirse directamente tanto a su compañero como al resto de su entorno más cercano. “Perdón a mi compañero y al equipo. Toca asumir, resetear y trabajar para volver a disfrutar compitiendo y representar mejor lo que soy”, añadió en un mensaje que desprende cierto tono de mea culpa tras un torneo especialmente duro en lo emocional.

La reflexión de Paquito tras lo vivido en Asunción / RRSS

La derrota en Paraguay vuelve a dejar señales preocupantes para una dupla que no ha terminado de encontrar estabilidad competitiva en las últimas semanas. Y lo hace además en un contexto muy particular, ya que la separación entre ambos está ya decidida.

El próximo Premier Padel Buenos Aires P1 será el último torneo que disputen juntos Paquito Navarro y Fran Guerrero. A partir del Italy Major, el sevillano iniciará una nueva etapa junto a Martín Di Nenno en busca de un impulso competitivo que le permita volver a pelear por los grandes títulos del circuito.

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Antes de eso, sin embargo, queda una última parada en Argentina. Un último baile para una pareja que nunca terminó de arrancar del todo y que ahora afronta sus últimos días juntos entre dudas, tensión y la esperanza de cerrar el capítulo con una mejor imagen.