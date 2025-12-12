Paquito y Jon Sanz se dan un partido más en su corto proyecto

El primer partido de cuartos de final masculino de este viernes era el partido del morbo. El que perdiera se despedía de las Finals de Barcelona y de su pareja. Mike Yanguas y Coki Nieto vs Paquito Navarro y Jon Sanz. O lo que es lo mismo, pareja 4 vs pareja 6. O espectáculo puro, que de pádel saben un rato estos cuatro jugadores. El partido era muy esperado y empezó más tarde de lo previsto. Los primeros cuartos de final femeninos del día se alargaron más allá de las dos horas acabando con la victoria de Bea González y Claudia Fernández y ello provocó que el masculino arrancara más allá de las 15.30 h.

El retraso comportó que todos aquellos aficionados que en viernes se aplican la jornada intensiva, llegaran a tiempo para ver por lo menos el segundo set de estos cuatro trabajadores del pádel que en una pista más bien lenta como la del Sant Jordi se desenvuelven a la perfección. Y así, con la grada muy llena y el Palau subiendo de temperatura y de decibelios a cada punto que pasaba, se lucieron estas dos parejas en la pista.

Estaban además los dos defensores del título en pista, uno en cada lado. Jon Sanz y Coki Nieto fueron los flamantes ganadores en 2024, y este viernes se enfrentaban con otros compañeros para defender el título de manera individual. Un morbo más añadido a este duelo donde siempre saltan chispas.

Y fue Jon, junto a Paquito, quien se llevó el triunfo después de un gran partido que ganaron por 6-2 y 7-6 (2). De esta manera, esta eléctrica pareja se da un partido más en su corto proyecto juntos mientras que Coki y Mike dicen adiós a una dupla que ha generado muchísima empatía pero que no seguirá junta el año que viene.

Todo apunta a que Coki y Jon volverán a formar pareja el año que viene mientras que Mike Yanguas jugará al lado de Franco Stupaczuk si se confirman los rumores.

Partido disputado

El primer set lo dominaron algo más Jon y Paquito, que supieron leer mejor el juego y jugaron impulsados por una grada que siempre se inclina por apoyar a una leyenda como es Navarro, quien con su famosa guitarra y su pádel espectáculo siempre añade un plus de show a los partidos.

Pero en la segunda manga se equilibraron las fuerzas. Coki y Mike se entonaron y buscaron la fórmula para desencallar su juego. La encontraron trabajando más en defensa y poniendo algo más de picante en sus ataques. Con ello se llegó al tie break donde el el sevillano y el navarro no dieron opción a sus rivales.

Rueda de prensa picante y con declaración de amor

Fue interesante la rueda de prensa posterior de los ganadores: "Ojalá se repita la historia en un last dance, sería precioso", aseguraba Jon recordando el triunfo del año pasado, último partido que jugó al lado de Nieto.

En cuanto a como definirían su corto proyecto, Paquito Navarro aseguró que "Ha sido un proyecto que nos ha sumado a los dos. Jon era un buen amigo antes de jugar con él, he tenido la gran suerte de conocerlo más. Es de las mejores personas que hay en el circuito. A pesar de la fachada que tiene es un tío muy sensible y muy emocional, así que creo que hemos tenido muy buenos resultados y nos ha ido muy bien. Si mañana salgo a comer y a jugar al mus le voy a llamar seguro y para mí vale más que cualquier resultado", aseguraba Paquito bajo la atenta mirada de Sanz.

Por su parte, el navarro aseguró: "Es un loquito lindo. Antes de empezar a jugar juntos ya teníamos un trato cercano y me llevo a una grandísima persona. Paco es un tipo diez, en pista se transforma pero tiene un corazón enorme".

Paquito y Jon celebran el pase a semifinales / Silvestre Szpylma/Premier Padel

Los motivos de la separación

Sobre los motivos de su separación, el navarro confesó que "por resultados no es. Soy una persona sensible y no quiero decir porque porque son temas delicados pero considero que necesito algunas cosas. Puede que el cambio que haga me equivoque o no, Paquito es un grandisimo jugador y nunca se sabe si volveremos a juntarnos", dijo dejando la puerta abierta a un posible regreso.

Paquito aseguró que "es una rotura que me afecta porque los resultados han sido buenos y a pesar de esta montaña rusa emocional creo que hemos conectado bien, pero al final cuando alguien cambia es porque piensas que con otro compañero te puede ir mejor. Hay que respetarlo, me lo tomé genial. No ha confirmado con quien va a ir, pero seguro que os va a ir genial, sois dos tipazos que lo vais a hacer bien porque ya está más que demostrado. Feliz por él. Yo hubiera seguido pero hay que respetarlo", dijo el andaluz, dando a entender y casi confirmando que será Coki el nuevo compañero del pamplonica.