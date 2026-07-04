Paquito y Di Nenno rompen la barrera y vuelven a unas semifinales

Paquito Navarro y Martín Di Nenno ya tienen el premio que llevaban semanas persiguiendo. La pareja hispanoargentina disputará este sábado las semifinales del Burdeos Premier Padel P2 después de firmar su mejor torneo desde que decidieran volver a unir sus caminos esta temporada. Su clasificación tiene un valor especial porque pone fin a una larga espera para ambos: Di Nenno no había vuelto a pisar unas semifinales en todo 2026 tras su etapa junto a Momo González, mientras que Paquito no lo conseguía desde el estreno del curso, en el Riyadh P1 de febrero, cuando todavía formaba pareja con Fran Guerrero.

El reencuentro entre ambos no había dado frutos inmediatos. Tras quedarse en los cuartos de final del Italy Major, el Valencia P1 y el Valladolid P2, el cuarto torneo juntos fue el definitivo. En Burdeos encontraron las sensaciones que buscaban desde el primer día y confirmaron que el proyecto empieza a consolidarse cuando más exigente es la temporada.

Se cargan a Lebrón y Augsburger

El paso adelante llegó además ante una de las parejas más peligrosas del circuito. Juan Lebrón y Leo Augsburger llegaban con la confianza por las nubes, pero Paquito y Di Nenno ofrecieron un partido muy serio, dominando los momentos importantes para imponerse por 6-3 y 7-5. En una pista lenta que les favorece y con un pádel sólido, inteligente y muy competitivo, levantaron al público del Patinoire de Mériadeck y certificaron un regreso que ambos necesitaban.

En semifinales tendrán enfrente a Arturo Coello y Agustín Tapia, los números uno del mundo, que también tuvieron que trabajar mucho más de lo habitual para mantenerse con vida en el torneo. Momo González y Lucas Campagnolo les exigieron al máximo antes de ceder por 7-5, 3-6 y 6-1, obligando a los líderes del ranking a mostrar su mejor versión en el tercer set.

La presencia de Paquito y Di Nenno en la penúltima ronda añade un atractivo extra a un torneo que hasta ahora había estado dominado por las parejas favoritas. La experiencia y el talento de ambos vuelven a aparecer en el momento oportuno y les brindan una nueva oportunidad de luchar por un título que todavía se les resiste en este segundo capítulo como compañeros.

Chingalán va como un tiro

Por su parte, Alejandro Galán y Fede Chingotto firmaron probablemente la actuación más contundente de la jornada para superar con autoridad a Coki Nieto y Jon Sanz. El 6-1 y 6-3, conseguido en apenas 50 minutos, confirmó el excelente momento de forma de la pareja número dos del ranking y confirmó que la recuperación del argentino es total tras los problemas estomacales que sufrió en Valladolid.

Galán y Chingotto siguen acumulando registros de enorme regularidad. Burdeos ya les garantiza su undécima semifinal del año y continúan siendo la principal amenaza para el dominio de Coello y Tapia.

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Para alcanzar esa nueva final deberán superar a Mike Yanguas y Franco Stupaczuk, que completaron otro partido de alto nivel para derrotar a Juan Tello y Maxi Arce por 7-5 y 6-4. La dupla hispanoargentina intentará frenar el excelente momento de Chingalán y alcanzar su segunda final de Premier Padel de la temporada, mientras que Paquito Navarro y Martín Di Nenno buscarán culminar su esperado regreso a la élite con un triunfo de enorme prestigio ante los números uno.