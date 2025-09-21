A papá Paquito le cae la baba tras cumplir su sueño más deseado

Hasta que no eres padre, o madre, no sabes qué hay debajo de las corazas con las que el mundo te camufla para que no sufras con las emociones y los sentimientos. Ni te imaginas lo que significa tener entre tus manos a estos 'locos bajitos' que, como dice Serrat, 'se menean con nuestros gestos'. Puede parecer cursi, romántico o ñoño, pero, cuando ocurre, nadie escapa a ese amor incondicional hacia esa personita que te desarma con su mirada y a la que entregas sin dudas toda tu vida.

Paquito Navarro tuvo el mejor regalo de su vida el día de Navidad de hace dos años. Nació Fede. Su primer hijo. Desde el primer minuto deseó que le viera jugar en la pista, competir y, a poder ser, ganar un título. No era un objetivo fácil, pues el sevillano tenía entonces 34 años, una edad digamos avanzada para meterte en una pista de pádel y llegar al domingo impoluto. A cada torneo que pasaba se complicaba el asunto. Los jóvenes pisan fuerte y los Top 3 parecen en una dimensión prácticamente inalcanzable para Paquito los fines de semana.

Junto al brasileño Lucas Bergamini con quien, por cierto, jugará en Alemania su último torneo como pareja y Paquito probará suerte al lado de Jon Sanz ya en Rotterdam, estaban encontrando buenos resultados, sintonía, pero no suficientes para sumar muchos puntos. Querían más. La celebración de un torneo en Sevilla era una buena oportunidad para jugar en casa de Paquito, ante los suyos, ante Fede y Carmen, su mujer. Se trataba de un FIP Platinum, una categoría por donde no suelen prodigarse los jugadores top. Pero aprovechando que estaba programado en una ventana de Premier Padel, Navarro y Bergamini no dudaron en apuntarse... El sevillano sería el buque insignia del torneo y fueron muchos los jugadores de la parte alta del ranking que siguieron su estela.

En busca del título

Pero Paquito tenía entre ceja y ceja coronarse en su casa, su ciudad, quería cumplir un sueño y fue a por ello. Llegó, junto a 'Berga', a la final después de duros partidos a tres sets en octavos y cuartos de final donde tuvieron que sufrir de lo lindo para avanzar rondas. Alentado por un público entregado e incluso con una canción dedicada que sorprendió al sevillano, llegó a semifinales donde se vieron las caras con Fran Guerrero y Javi Leal y lograron resolverlo con un doble 6-4. La final era ya una realidad y allí estaban Álex Ruiz y Victor Ruiz cuya única intención era arruinar la ilusión de Navarro. Pero no lo consiguieron y Paquito y Bergamini se coronaban después de una gran lucha y ganar por 7-5 y 6-3.

Bergamini y Paquito celebran el triunfo en la final de Sevilla / RRSS

Una explosión de alegría se apoderó del Iconico Sports de Sevilla. El ídolo local lo había conseguido. Paquito sacó a relucir su guitarra, estaba emocionado, era un título de poco peso en su palmarés, pero seguramente uno de los más importantes jamás conseguido. Porque Fede estaba ahí, aplaudiendo a su padre. Por fin. Paquito fue a buscarle. Quería esa foto y ya la tiene. Fede en sus brazos y el trofeo en sus manos. Sueño conseguido. A Paquito le caía la baba mirando a su hijo mientras le llamaban, le entregaban su corona y la grada le ovacionaba.

“Nos vamos de aquí con la maleta llena de felicidad y confianza. Este es el primer torneo que gano como papá así que se lo quiero dedicar a mi hijo”, aseguraba Navarro con Fede mirándole y aplaudiéndole.

Papá Paquito es hoy mucho más feliz. Cuando Fede sea mayor, tendrá esa foto para siempre junto a su padre en la habitación. La mirará y dirá: "Menudo crack fue mi papá". Y no le faltará razón.