PADMI revoluciona el pádel amateur con Owly, el primer coach virtual con inteligencia artificial

La tecnología sigue avanzando a pasos agigantados dentro del mundo del pádel y ahora también quiere convertirse en el mejor entrenador posible para los jugadores amateurs. La startup española PADMI ha presentado oficialmente Owly, el primer coach virtual con inteligencia artificial integrado en una app y diseñado para analizar partidos en tiempo real y ayudar a los usuarios a mejorar su rendimiento en pista.

La nueva funcionalidad, ya disponible dentro del ecosistema de PADMI, supone un salto más en la digitalización del pádel amateur al acercar herramientas propias del deporte profesional a cualquier aficionado. Gracias a la combinación de inteligencia artificial, visión artificial y análisis avanzado de datos, Owly es capaz de interpretar automáticamente todo lo que ocurre durante un encuentro.

Más de 400 métricas

El sistema recopila más de 400 métricas y estadísticas generadas durante cada partido y las transforma en recomendaciones prácticas, consejos tácticos y conclusiones personalizadas para cada jugador. La gran novedad es que el usuario recibe el feedback nada más terminar el encuentro, con un análisis inmediato de su rendimiento.

Desde PADMI destacan que Owly no se limita únicamente a almacenar datos, sino que interpreta el juego en tiempo real para ofrecer una experiencia mucho más útil y cercana a la figura de un entrenador personal. El objetivo es que cada partido sirva también como una herramienta de aprendizaje y evolución deportiva.

“El objetivo de Owly es democratizar el acceso al análisis avanzado de rendimiento y convertir cada partido en una oportunidad de aprendizaje para cualquier jugador”, explicó Iñigo Redondo durante la presentación oficial de la nueva funcionalidad.

La mejor experiencia para el jugador

Con este lanzamiento, PADMI continúa reforzando su posicionamiento como una de las compañías más innovadoras dentro del ecosistema sportstech, un sector cada vez más vinculado al crecimiento internacional del pádel y a la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la experiencia de jugadores y clubes.

El estreno oficial de Owly llega además acompañado de una campaña digital en redes sociales con distintos vídeos demostrativos donde se muestra el funcionamiento del coach virtual y las posibilidades que ofrece dentro de la aplicación.

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PADMI, especializada en inteligencia artificial aplicada al pádel amateur, ya trabaja con clubes y pistas integradas dentro de su ecosistema tecnológico, ofreciendo estadísticas automáticas, highlights y herramientas avanzadas de análisis para seguir acercando la innovación al deporte amateur.