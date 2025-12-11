Padel World Summit regresa a Barcelona para impulsar el futuro global del sector

Mientras Barcelona vibra estos días con las Premier Padel Finals en el Palau Sant Jordi, la industria del pádel ya mira a 2026. Padel World Summit (PWS) prepara su regreso a la ciudad del 26 al 28 de mayo para celebrar una nueva edición destinada a conectar a todos los agentes del sector en un momento de plena expansión internacional.

El evento, que tendrá lugar en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, reunirá a fabricantes, distribuidores, operadores, clubes e inversores, y contará con más de 150 marcas, zonas de activación y pistas para exhibiciones. Su objetivo: definir las tendencias y oportunidades que marcarán el rumbo del negocio del pádel en los próximos años.

Bajo el lema 'Donde se decide el futuro del pádel global', PWS 2026 aspira a consolidarse como la plataforma ferial de referencia para los profesionales del sector. El encuentro reunirá a todos los actores clave del ecosistema —marcas, instituciones, startups, operadores globales y empresas de servicios— para compartir conocimiento, generar alianzas y potenciar la proyección internacional de este deporte.

La organización ha adelantado que el salón incluirá una gran zona expositiva y un espectacular Play Arena con diez pistas, dos más que en la edición de 2025. Allí tendrán lugar presentaciones de producto, partidos de exhibición y múltiples activaciones impulsadas por las principales firmas del mercado, reforzando el carácter dinámico y experiencial del evento.

El PWS prevé contar con más de 150 expositores que presentarán las últimas innovaciones en palas, textil, calzado, pelotas y accesorios, así como software de gestión, soluciones de construcción de pistas, componentes y servicios de mantenimiento. Entre las empresas ya confirmadas figuran referentes como Mejorset, Babolat, Playtomic, Skechers, Mondo, Ingode, Joma, Lusotendas, Endless, Padel Galis y Padelgest.

El director del Padel World Summit, Álex Ponseti, subraya la ambición de la nueva edición: “Estamos diseñando una propuesta que nos consolida como el punto de encuentro más influyente del pádel profesional, donde decisores, inversores y marcas líderes crean oportunidades de negocio en un espacio único. Queremos llevar el deporte más lejos y ser motor transformador de la industria”.

Uno de los pilares del evento será la Global Padel Conference, el congreso profesional del PWS. Bajo el título 'Next Padel', abordará seis grandes ejes temáticos: expansión internacional, inteligencia artificial aplicada al deporte, modelos de negocio, colaboración sectorial, formación y profesionalización, y el poder emocional del pádel como experiencia global.

Además, el PWS impulsará el networking con una zona dedicada a generar conexiones comerciales, reforzará su carácter internacional —que en 2025 alcanzó el 40%— con acciones en mercados como Francia, Italia, México, Chile y el sudeste asiático, y contará con el Innovation Arena, un espacio para startups que fomentará la innovación abierta dentro del ecosistema.

La celebración simultánea de las Premier Padel Finals confirma el creciente interés que despierta este deporte y sitúa de nuevo a Barcelona en el epicentro del pádel mundial. Padel World Summit 2026 pretende prolongar este impulso reuniendo en mayo a los principales agentes de la industria para analizar, compartir y proyectar el futuro de un deporte que ya practican más de 30 millones de jugadores en todo el planeta.