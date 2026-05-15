Padel World Summit 2026 elige a las 20 startups que marcarán el futuro del pádel

La innovación tecnológica será una de las grandes protagonistas de la tercera edición del Padel World Summit 2026, que se celebrará del 26 al 28 de mayo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona. El evento, organizado junto al International Padel Cluster, ha seleccionado a las 20 startups más disruptivas del mundo del pádel para mostrar cómo la tecnología está revolucionando tanto la práctica deportiva como la gestión del negocio.

El gran escaparate de esta transformación será la Innovation Arena, un espacio dividido en tres áreas: Start-up Zone, Investment Lounge e Innovation Stage. Allí, empresas emergentes de distintos países presentarán soluciones relacionadas con Inteligencia Artificial, sostenibilidad, digitalización, gestión de clubes y nuevas experiencias para jugadores y aficionados.

Uno de los grandes focos estará en la IA aplicada al entrenamiento. La empresa emiratí Bandeja AI presentará una plataforma de análisis de vídeo y coaching impulsada por Inteligencia Artificial compatible incluso con dispositivos móviles. También destacará la portuguesa FeedxBoost, que ofrece seguimiento en tiempo real de jugadores para entrenadores y clubes.

En el ámbito de la sostenibilidad sobresalen proyectos como Preserva Padel, Bopa o Ballid Oy, centradas en sistemas automáticos para alargar la vida útil de las pelotas. También participará la catalana Infinite Athletic, especializada en prendas fabricadas con cordajes reciclados de raquetas de tenis.

Otra de las tendencias protagonistas será la mejora de la experiencia digital. La italiana Look At Me mostrará servicios de streaming y análisis en directo de partidos, mientras que Eagletic ofrecerá plataformas de visualización de marcadores y datos en tiempo real. Por su parte, la alemana Myscore.live presentará un marcador inteligente alimentado por energía solar.

La gestión de clubes también tendrá un peso importante dentro del evento. Empresas como VAM-OS, PadelOS o CourtBrain mostrarán herramientas para optimizar reservas, finanzas, torneos y operaciones diarias de los clubes.

Entre las propuestas más llamativas aparecerá también Padel Rivals, creadora del primer videojuego de pádel para PC y consolas, así como la italiana Weebora, especializada en viajes personalizados para jugar a pádel en cualquier parte del mundo.

Además, la Innovation Arena contará con la presencia del empresario mexicano Ignacio Soto Borja, vicepresidente de la Federación Internacional de Pádel y presidente de la Federación Mexicana de Pádel, quien ofrecerá su visión sobre el futuro del pádel y las oportunidades de negocio que genera este deporte a nivel global.

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Con más de 140 expositores procedentes de más de 30 países, el Padel World Summit volverá a convertir Barcelona en el gran punto de encuentro internacional de la industria del pádel.