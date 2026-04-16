El pádel se disfraza de fútbol: llega la colección de palas 2026 inspirada en el Mundial

La fiebre del fútbol ya se deja sentir más allá de los estadios. En plena cuenta atrás para el Mundial de 2026, el pádel se suma a la celebración global con el lanzamiento de una colección especial de palas que une dos universos deportivos con un mismo idioma: la pasión por competir.

Esta nueva línea de ADIDAS llamada World Cup 2026 Adidas Padel nace como un homenaje a la conexión natural entre fútbol y pádel, dos disciplinas que comparten intensidad, técnica y ese componente emocional que trasciende fronteras. La propuesta busca capturar ese espíritu global en una colección que convierte cada pala en un símbolo de identidad.

La pala de Argentina / Adidas

El diseño es, precisamente, uno de los grandes protagonistas. Inspiradas en los colores, la cultura y el carácter de distintos países, cada pala rinde tributo a una selección nacional. España, Francia, Argentina, México o Italia son solo algunos de los países representados en una colección que refuerza el carácter universal del deporte.

En total, la gama está compuesta por 12 modelos que comparten una misma base tecnológica, pensada para ofrecer un rendimiento equilibrado y versátil en pista. Más allá de la estética, todas las palas incorporan soluciones orientadas a mejorar la durabilidad y la respuesta durante el juego.

Alta tecnología

Entre estas innovaciones destaca el refuerzo estructural y el sistema de perforación inteligente Smart Holes Lineal, diseñado para optimizar la resistencia del conjunto y favorecer una mejor distribución de los impactos. Un detalle técnico que busca marcar la diferencia en cada golpe.

La pala de Inglaterra / Adidas

En cuanto a los materiales, la colección apuesta por la fibra de vidrio tanto en el marco como en la superficie, logrando una combinación de resistencia y confort. A ello se suma un núcleo de EVA Soft Performance, que facilita una salida de bola más controlada y cómoda, ideal para jugadores que priorizan la precisión.

El formato redondo completa el conjunto, ampliando el punto dulce y ofreciendo un balance equilibrado que favorece un juego consistente. Una configuración pensada para adaptarse a distintos niveles y estilos dentro de la pista.

La pala de Alemania y la camiseta / Adidas

Más allá del producto, la colección adquiere un valor simbólico en un año marcado por un evento capaz de paralizar el planeta. El Mundial vuelve a unir culturas, aficiones y emociones, y esta propuesta recoge ese sentimiento para trasladarlo al 20x10.

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Así, el pádel vuelve a demostrar su capacidad para dialogar con otros deportes y seguir creciendo como fenómeno global, tendiendo puentes entre disciplinas y acercando a jugadores y aficionados bajo una misma pasión.