Padel Tech y Padmi se alían para impulsar el nuevo modelo de club de pádel en Estados Unidos

El crecimiento del pádel en Estados Unidos continúa atrayendo inversiones, proyectos y nuevas alianzas estratégicas. En este contexto, Padel Tech y Padmi han anunciado un acuerdo para impulsar un nuevo modelo de club que combina infraestructuras premium con tecnología avanzada de análisis del rendimiento.

La colaboración busca integrar el sistema tecnológico desarrollado por Padmi en las pistas que Padel Tech distribuye en Estados Unidos, un mercado que vive una fase de expansión acelerada y en el que cada vez más clubes multideporte e inversores ven en el pádel una oportunidad de negocio con gran proyección.

Padel Tech cuenta con una trayectoria consolidada en la fabricación de pistas de pádel de alta gama y ya participa en diferentes proyectos dentro del territorio estadounidense. Bajo su filosofía 'Built for the best', la compañía apuesta por instalaciones de máxima calidad estructural y un diseño pensado para ofrecer la mejor experiencia de juego.

Gracias a la alianza con Padmi, estas pistas podrán incorporar tecnología avanzada que permitirá transformar cada partido en una experiencia mucho más completa para el jugador. La plataforma desarrollada por la empresa tecnológica analiza el rendimiento de los usuarios y les ofrece estadísticas detalladas, vídeos de sus mejores puntos y recomendaciones para mejorar su juego.

Uno de los aspectos más destacados del sistema es su capacidad de generar estadísticas prácticamente en tiempo real. En menos de un minuto tras finalizar el partido, los jugadores pueden consultar datos sobre su rendimiento y analizar cómo ha influido su juego en el resultado.

El sistema también incorpora un coach virtual basado en inteligencia artificial que analiza el partido y propone recomendaciones personalizadas teniendo en cuenta el estilo de juego del usuario, sus encuentros anteriores e incluso el perfil de sus rivales.

Entrenar como profesionales

Además, la tecnología incluye herramientas específicas para academias, que permiten medir la evolución de los alumnos y profesionalizar el entrenamiento dentro de los clubes. A ello se suma la posibilidad de retransmitir torneos y eventos mediante cámaras con calidad de hasta 2K, facilitando el streaming de competiciones y actividades para la comunidad del club.

Con esta integración, las pistas dejan de ser únicamente instalaciones deportivas para convertirse en auténticas plataformas tecnológicas capaces de generar datos, mejorar la experiencia de los jugadores y aumentar el valor añadido de los clubes.

La alianza responde también a una tendencia cada vez más clara en el sector: los nuevos clubes de pádel ya no compiten solo por sus instalaciones, sino también por la innovación, la tecnología y la experiencia que ofrecen a sus usuarios.

Un gran atracción para los jugadores

En un mercado emergente como el estadounidense, donde el pádel todavía se encuentra en una fase temprana de desarrollo, este tipo de iniciativas puede marcar la diferencia. Para los operadores de clubes, la incorporación de tecnología avanzada supone una oportunidad para atraer jugadores, diferenciarse de la competencia y profesionalizar sus academias desde el inicio.

Con este acuerdo, Padel Tech y Padmi refuerzan su presencia en un mercado estratégico y se posicionan como actores clave en la construcción de una nueva generación de clubes de pádel en Estados Unidos, donde la infraestructura de alto nivel y la inteligencia artificial irán de la mano para definir la experiencia del futuro.