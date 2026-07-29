Del pádel a la sabana: las estrellas del Premier Padel se enamoran de un safari inolvidable en Sudáfrica

Antes de centrarse en la competición del Pretoria P1, varias de las mejores jugadoras y jugadores del circuito aprovecharon su estancia para descubrir la fauna africana en una experiencia única que compartieron con entusiasmo en sus redes sociales.

Algunas con las raquetas todavía guardadas antes de debutar en el Premier Padel P1 de Pretoria y otras tras ser eliminadas, muchas de las grandes figuras del circuito han cambiado, por unas horas, la pista de pádel por la inmensidad de la sabana africana. Sudáfrica les ha brindado una oportunidad difícil de repetir: vivir un safari en plena naturaleza, una experiencia que ha dejado maravilladas a todos ellos.

Las jugadoras disfrutaron mucho durante el safari / Sole Giménez

Este miércoles fue el turno de un nutrido grupo de jugadoras encabezado por Gemma Triay y Delfi Brea. Junto a ellas también disfrutaron de la excursión Marina Guinart, Alejandra Alonso, Lucía Sainz, Martina Fassio y Raquel Eugenio. Todas compartieron imágenes y vídeos de una jornada repleta de emoción, con encuentros muy cercanos con algunos de los animales más emblemáticos del continente africano.

Gemma y Delfi haciendo fotos a los animales / Premier Padel

Leones descansando bajo la sombra, elefantes cruzando el camino, cebras, rinocerontes o manadas de antílopes protagonizaron un recorrido que dejó boquiabiertas a las jugadoras. Muchas de ellas seguro que era algo que deseaban vivir y el propio pádel les ha dado la oportunidad de conseguirlo.

Julieta y Raquel en el safari / Premier Padel

No fue el único grupo que decidió aprovechar el día libre. El martes, otras integrantes del cuadro femenino también reservaron unas horas para descubrir la fauna sudafricana. Marta Ortega, Julieta Bidahorra y Marta Caparrós, se sumaron igualmente a un safari que se ha convertido en una de las actividades más populares entre los participantes del torneo.

Por otro lado, en otro grupo se juntaron Juan Tello, Maxi Arce, Miguel Lamperti, Alejandra Salazar, Aranzazu Osoro o Iago Fuertes quienes también disfrutaron de una noche muy especial en un safari donde el propio Iago Fueertes asegura que "al final hubo un poco de miedo".

Martita Ortega, Sofi Araújo, Julieta Bidahorra y Marta Caparros junto a la creadora de contenido Sole Giménez / Sole Giménez

Las redes sociales se llenaron rápidamente de fotografías y vídeos en los que las jugadoras mostraban su sorpresa y emoción ante la cercanía de los animales. Sonrisas, caras de asombro y teléfonos móviles grabando cada instante reflejaban la ilusión con la que vivieron una jornada muy diferente a la rutina habitual de entrenamientos y competición.

Lucía Sainz se divirtió en el safari / Premier Padel

El calendario internacional del pádel permite a menudo descubrir destinos muy distintos alrededor del mundo, pero pocas paradas ofrecen una experiencia tan singular como la de Pretoria. Para muchos de los protagonistas del circuito, esta ha sido la primera ocasión de contemplar en libertad animales que hasta ahora solo habían visto en documentales o zoológicos.

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Marina Guinart tocando el bongo / Premier Padel

Tras este pequeño paréntesis turístico, toca volver a cambiar la cámara de fotos por la pala. El Pretoria P1 ya está en marcha y las mejores jugadoras y jugadores del mundo centran de nuevo toda su atención en la competición, aunque difícilmente olvidarán una aventura que, para muchos de ellos, se habrá convertido en uno de los recuerdos más especiales de la temporada.