El pádel regresa a Egipto: Newgiza abre un nuevo capítulo con una gran ausencia y muchas parejas nuevas

El circuito Premier Padel vuelve a levantar el telón en un escenario tan icónico como espectacular. El P2 de Newgiza, a los pies de las pirámides, aterriza en el calendario en una nueva fecha —abril— para convertirse en la quinta parada de la temporada tras su paso por Riad, Gijón, Cancún y Miami. Una cita que reúne a las mejores palas del mundo, pero de nuevo con la notable ausencia de los número uno Agustín Tapia y Arturo Coello.

De esta manera, en el cuadro masculino todas las miradas apuntan a la dupla formada por Fede Chingotto y Ale Galán, que regresan a Egipto con el objetivo de revalidar el título conquistado el pasado año. Los número uno en el cuadro de NewGiza arrancarán directamente en segunda ronda y debutarán ante Gonzalo Rubio y Javi Ruiz o frente a Javi Leal y Pablo Cardona, en un estreno que exigirá máxima concentración desde el inicio.

Galán y Chingotto buscan en Egipto revalidar el título / Premier Padel

Por la parte baja del cuadro aparecen como grandes aspirantes Franco Stupaczuk y Mike Yanguas, campeones en 2024, quienes comenzarán su camino ante Íñigo Jofre y David Gala o frente a José Diestro y Maxi Sánchez Blasco. El torneo presenta un cuadro compacto, con solo 28 parejas, lo que eleva la exigencia desde las primeras rondas.

Expectación con Juan Lebrón y Leo Augsburger tras el lío en Miami

El podio de favoritos lo completan Juan Lebrón y Leo Augsburger, cuyo rendimiento es una incógnita después del conflicto vivido en el banquillo en Miami. También Paquito Navarro —finalista en 2025— y Fran Guerrero, que parten como cuarta pareja cabeza de serie buscarán en NewGiza reencontrarse con las buenas sensaciones mostradas en el P1 estadounidense después de este largo parón en el calendario debido a la suspensión del Major de Qatar.

Leo Augsburger y Juan Lebrón durante las semifinales de Miami / Premier Padel

Los posibles cruces de cuartos de final dibujan un torneo explosivo, con duelos como Chingotto/Galán ante Momo González y Martín Di Nenno o un más que atractivo Lebrón/Augsburger contra Tello y Alonso, pareja que jugará su último torneo junta en Egipto.

Muchas parejas nuevas

Precisamente NewGiza será el escenario elegido para el estreno de varias duplas. Debutarán los binomios formados por Javi Barahona - Gonza Alfonso (dupla número 12), Javi García - José Jiménez (número 13), David Gala - Iñigo Jofre (número 14), Víctor Ruiz - Sanyo Gutiérrez (número 15), José Antonio G. Diestro - Maxi Sánchez Blasco (número 16) y Álvaro Cepero - Pablo García (número 20).

Ari y Paula defienden título... por separado

En categoría femenina, el foco se reparte entre varias parejas en plena lucha por el dominio del circuito. Delfi Brea y Gemma Triay llegan como principales favoritas tras su gran inicio de temporada, con títulos en Gijón y Cancún, y debutarán ante Collombon/Montes o Arruabarrena/Lobo.

Gemma y Delfi buscarán el título en NewGiza / Mariano Castro / PREMIER PADEL

Por su parte, Paula Josemaría y Bea González parten como segundas cabezas de serie, mientras que Ari Sánchez —vigente campeona en este escenario junto a Josemaría— formará dupla con Andrea Ustero como tercera favorita. El cuadro lo completan Claudia Fernández y Sofía Araújo como cuarta pareja en la siembra.

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El torneo arrancará este lunes con el cuadro principal y pondrá en juego 600 puntos para el ranking FIP, en una semana que promete espectáculo bajo el cielo de Egipto. El pádel vuelve a las pirámides, y lo hace con todos los ingredientes para consolidar una temporada que no deja de crecer en emoción y nivel competitivo.