El pádel mundial vuelve a detenerse: nueva final entre Coello-Tapia y Chingotto-Galán

El ueno bank Asunción Premier Padel P2 tendrá este domingo la final que todos esperaban. Después de certificarse en el cuadro femenino un nuevo clásico entre las dos parejas dominadoras del circuito, el turno fue para unas semifinales masculinas que también acabaron dibujando el gran duelo de esta era del pádel: Arturo Coello y Agustín Tapia contra Alejandro Galán y Fede Chingotto. La pareja uno y la dos volverán a verse las caras en una nueva batalla por el título.

Galán y Chingotto fueron los primeros en sellar el pase. Y lo hicieron apenas unas horas después de sobrevivir a una auténtica guerra en cuartos de final frente a Juan Tello y Maxi Arce, en el segundo partido más largo de la historia de Premier Padel. El desgaste físico parecía inevitable, aunque ambos se lo tomaron con humor tras confirmar su pase a la final en cuanto les preguntaron qué rival preferían este domingo. “El que sea, pero ojalá jueguen tres horas y trece minutos hoy”, bromeaban.

Una vez comenzó el encuentro ante Edu Alonso y Aimar Goñi, la sorpresa de este torneo tras cargarse a la pareja tres y siete, no hubo espacio para las dudas. Los número dos dominaron con claridad el primer set con un contundente 6-1 y, aunque el segundo parcial fue mucho más competido, supieron gestionar los momentos importantes para cerrarlo por 7-5 y alcanzar otra final más. La dupla hispanoargentina sigue confirmando que es la gran amenaza al reinado de los número uno.

Coello y Tapia, por la vía rápida

Y es que al otro lado de la red estarán, precisamente, Coello y Tapia, que llegan lanzados en Asunción. Los líderes del ranking han firmado un torneo prácticamente perfecto, resolviendo tanto cuartos como semifinales en menos de cincuenta minutos y transmitiendo una sensación de autoridad absoluta.

Si Chingotto y Galán esperaan una lucha titánica de más de tres horas en esta semifinal, nada más lejos de la realidad. Los Golden Boys pasaron por encima de Juan Lebrón y Leandro Augsburger con un incontestable 6-2 y 6-1. La pareja hispanoargentina apenas concedió opciones y volvió a demostrar por qué sigue marcando el ritmo del circuito. Tapia desbordó con su talento habitual y Coello impuso su dominio en la red en una actuación prácticamente impecable.

De esta forma, Asunción tendrá el desenlace esperado: los números uno contra los números dos, la rivalidad que define el pádel actual y una nueva oportunidad para medir quién manda realmente en el circuito.

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De momento han habido esta temporada tres enfrentamientos de los que dos los ha ganado Chingalán, aunque Coello y Tapia vienen de campeonar en Bruselas tras un gran partido ante Lebróin y Augsburger. Las espadas siguen en todo lo alto.