El pádel mueve ficha: Padel World Summit bate récords y dispara el negocio mundial

El pádel sigue creciendo a ritmo imparable y el Padel World Summit 2026 ha vuelto a demostrarlo. La tercera edición del evento, celebrada en el pabellón 6 del recinto Gran Via de Fira de Barcelona, cerró sus puertas confirmándose como la gran cita internacional de referencia para la industria del pádel. Durante tres días, el salón reunió a 7.208 asistentes, un 20% más que el año anterior, y a 140 expositores procedentes de más de 30 países.

Organizado conjuntamente por Fira de Barcelona y el International Padel Cluster, el encuentro dio un importante salto de calidad tanto por volumen de negocio como por internacionalización. Más de la mitad de los asistentes fueron internacionales y se registraron un total de 1.175 reuniones profesionales entre marcas, inversores y operadores del sector, consolidando al evento como una auténtica plataforma global de networking y oportunidades comerciales.

La feria del pádel fue todo un éxito / sport.es

El director del salón, Álex Ponseti, destacó la importancia de un evento de estas características para un deporte en plena expansión. “Esta edición ha roto todos los registros y demuestra la necesidad del sector de contar con un gran escaparate internacional para impulsar el negocio, las alianzas y la innovación”, señaló.

El crecimiento también se reflejó en la zona expositiva, que aumentó un 34% respecto a la edición anterior. Entre las compañías presentes destacaron firmas como Padel Nuestro, Skechers Padel, Playtomic, HIT-X by Padelgest y Realturf, además de marcas de referencia como Adidas, HEAD, Joma, Babolat o Mondo.

La innovación volvió a ser uno de los grandes pilares del Padel World Summit gracias a la Innovation Arena, patrocinada por Padel Galis, donde participaron 20 startups con proyectos vinculados al desarrollo tecnológico y sostenible del pádel. Entre las iniciativas más llamativas figuraron desde un videojuego dedicado exclusivamente al pádel hasta sistemas de presurización para prolongar la vida útil de las pelotas.

Los premios

El jurado premió a VAM-OS con el primer galardón por su plataforma de gestión financiera y operativa para clubes. El segundo premio fue para CourtBrain, un buscador neutral de pistas que integra diferentes sistemas de reserva, mientras que Bopa obtuvo la tercera posición gracias a su solución de re-presurización de pelotas enfocada a la sostenibilidad.

En el PWS hubo muhísimas conferencias, presentaciones y premios / Sport.es

La Padel Global Conference reunió además a algunas de las voces más influyentes de la industria. Pedro Claveria, cofundador de Playtomic, habló sobre la transformación digital de los clubes gracias a las APIs abiertas, mientras que Astrid Thams explicó la evolución internacional de la Hexagon Cup. También participaron perfiles internacionales como Darren McMullen, impulsor del pádel en Australia, o Abigail McCulloch, una de las jóvenes emprendedoras más destacadas del sector en Estados Unidos.

Otro de los grandes focos del evento fue el Investor & Business Forum, que acogió buena parte de las reuniones estratégicas entre inversores y empresas. El programa Hosted Buyers reunió a compradores e inversores internacionales con elevado poder de decisión y confirmó el atractivo económico que genera actualmente el pádel a nivel mundial.

Unos datos que abruman

Durante el salón también se presentó el Global Padel Report 2026, elaborado por Playtomic y PwC, que refleja el espectacular crecimiento global de este deporte. Según el informe, durante 2025 se crearon 4.969 nuevos clubes y se construyeron 7.898 pistas, elevando el número total de canchas en el mundo por encima de las 58.300, un 16% más que en 2024.

Fernando Belasteguín no se perdió el evento / Sport.es

Además de la vertiente empresarial, el Padel World Summit volvió a acercar el deporte a los aficionados con diez pistas instaladas en el recinto y la presencia de grandes leyendas como Fernando Belasteguín y Carolina Navarro, quienes participaron en diferentes actividades y exhibiciones.

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Tras el éxito de esta edición, el Padel World Summit ya tiene fechas para su próxima cita: del 4 al 6 de mayo de 2027 volverá a convertir Barcelona en la capital mundial del negocio del pádel.