El pádel está de moda... también en Angola

Aunque todavía es un país con una tradición muy incipiente en el mundo del pádel, Angola quiere abrirse paso en este deporte con una iniciativa de gran impacto. Luanda acogerá esta semana una serie de actividades culminadas por APT The Legends, un evento que reunirá a varias figuras internacionales con el objetivo de dar visibilidad a la disciplina y acercarla a nuevas generaciones.

El gran atractivo llegará el próximo domingo 26 de julio, cuando salten a la pista nombres tan reconocidos como Carolina Navarro, Sanyo Gutiérrez, Gonzalo Alfonso y los hermanos portugueses Miguel y Nuno Deus. Todos ellos participarán en una exhibición que pretende convertirse en el escaparate perfecto para mostrar el potencial del pádel en un país donde este deporte todavía está dando sus primeros pasos.

Una semana con mucho pádel

La exhibición pondrá el broche final a una semana de actividades organizada en el marco del APT FILDA Padel Show, un programa que combina deporte, formación y acciones de promoción con el objetivo de involucrar tanto a jugadores como a personas que nunca han tenido contacto con el pádel.

Durante varios días se han programado clínics, jornadas de iniciación para niños, retos deportivos, encuentros de networking y diferentes propuestas dirigidas tanto al ámbito social como al empresarial. La intención es convertir el recinto en un punto de encuentro para descubrir este deporte y favorecer su crecimiento en Angola.

Sanyo y Carol con algunos niños que se apuntaron a la semana del pádel / Sole Giménez

La importancia de la base

Uno de los pilares del proyecto es precisamente la promoción del pádel entre los más pequeños. Los organizadores consideran que acercar la disciplina a niños y jóvenes es la mejor manera de sentar las bases para un desarrollo sostenible en los próximos años, siguiendo el modelo de otros países donde el crecimiento comenzó a través de programas de iniciación.

Foto de familia tras practicar un poco de tenis / Sole Giménez

También aprovecharon la ocasión para que los niños practicaran tenis, donde los jugadores de pádel también mostraron grandes virtudes en este deporte.

La presencia de referentes internacionales también busca inspirar a los futuros jugadores angoleños y demostrar que el pádel continúa expandiendo sus fronteras. En los últimos años, el deporte ha acelerado su internacionalización con nuevos mercados emergentes en África, Asia y Oriente Medio.

Noticias relacionadas

Con iniciativas como esta, Angola aspira a incorporarse a ese proceso de expansión global. La combinación de actividades formativas, promoción social y la participación de algunas de las figuras más reconocidas del circuito convierte al APT The Legends en un paso importante para consolidar la presencia del pádel en el país africano.