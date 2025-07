"El pádel no es un mal ejemplo, pero no es un deporte igualitario en absoluto"

El eterno debate sobre si los hombres y las mujeres deben cobrar lo mismo en el deporte sigue latente entre los deportistas. ¿La igualdad existen en el deporte? Los datos evidencian que no. ¿Debe cobrar lo mismo un hombre que una mujer deportista por hacer exactamente el mismo trabajo? ¿Los premios deben ir en consonancia con lo que los deportistas generan? Son muchas las preguntas que pueden ponerse sobre la mesa en este sentido y muchas las opiniones divergentes al respecto.

En una entrevista en la revista Women's Health España con los jugadores profesionales Javi Garrido y Delfi Brea se puso sobre la mesa este tema de la igualdad en el deporte y ambos dieron sus opiniones al respecto.

El jugador andaluz consideró que "no me gusta hablar de igualdad por ser mujer u hombre. Evidentemente, todas las personas somos iguales y tenemos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades siempre y cuando se trabajen y se busquen", aseguró en su introducción. Su posterior reflexión fue la siguiente: "Creo que no va de la mano decir 'yo por ser hombre voy a ganar diez o yo por ser mujer voy a ganar diez'. En esto del deporte creo que hay que ser sincero y hay que ser honesto. Un hombre tiene que cobrar equis porque genera más audiencia, porque genera más venta de tikets o porque genera más patrocinadores.... o quizás es la mujer quien genera más y entonces ¿por qué el hombre tiene que cobrar igual que las mujeres si las mujeres generan más?", planteó Garrido.

Tolito Aguirre y Javi Garrido celebran su primer triunfo juntos / Premier Padel

El jugador cordobés, quien está compitiendo esta semana en el torneo de Burdeos junto al argentino Tolito Aguirre después que su compañero Tino Libaak se lesionara, no esconde sus ideas sobre el tema de la igualdad: "Yo pienso así. Cada uno tiene que cobrar lo que sea capaz de generar para cobrar ese dinero no por el hecho de ser hombre o mujer tienes que cobrar lo mismo".

Así lo ve Delfi Brea

Otro punto de vista mostró Delfi Brea. La jugadora argentina aseguró que el pádel "no es un mal ejemplo, pero el pádel no es un deporte igualitario en absoluto", sentenció de entrada. "Sí es verdad que hay otros deportes donde se ve mucho más la desigualdad. No somos un ejemplo de desigualdad pero tampoco lo somos de igualdad", recordó la jugadora que actualmente forma pareja con Gemma Triay en el 20x10.

Delfi Brea está convencida de que se están dando pasos hacia la igualdad en el deporte, pero queda todavía mucho por conseguir: "Me parece que todavía queda mucho camino por recorrer y el pádel femenino tiene mucho que demostrar. En los últimos años lo está haciendo y la gente que sigue el pádel lo ve. El desarrollo del pádel femenino es algo inminente y está creciendo cada vez más", advirtió.

Delfi Brea y Gemma Triay no han podido jugar en Burdeos por lesión de la argentina / Premier Padel

La bonaerense, que no ha podido jugar en Burdeos debido a una lesión en el gemelo de la pierna izquierda que le obligó a darse de baja, confesó estar "muy contenta con la etapa que me ha tocado vivir en el mundo con lo que pasa en todos los deportes. Las mujeres estamos ahí queriendo hacer deporte y luchando todos los días".