El pádel no tiene límites: las estrellas del hockey que se atrevieron con el... ¡¡pádel sobre hielo!!

El pádel no entiende de fronteras. Ni siquiera de temperaturas bajo cero. El último y sorprendente escenario elegido para demostrar el crecimiento de este deporte ha sido una pista de hielo en Salzburgo, donde cuatro jugadores profesionales de hockey cambiaron los sticks por las palas para protagonizar un duelo tan insólito como espectacular.

La iniciativa, bautizada como ‘Coldest Court’, enfrentó a los jugadores del EC Red Bull Salzburg Luca Auer y Peter Hochkofler contra los integrantes del EHC Red Bull München Philipp Krening y Veit Oswald. El escenario no podía ser más familiar para ellos: la Red Bull Ice Hockey Academy de Salzburgo. La superficie, sin embargo, era completamente diferente: una pista de pádel construida directamente sobre el hielo.

Los cuatro protagonistas tampoco eran precisamente principiantes con la pala. El pádel forma parte de sus rutinas de entrenamiento y los cuatro reconocen ser aficionados a este deporte. La experiencia les permitió comprobar hasta qué punto algunas de las habilidades que utilizan sobre el hielo —reacción, anticipación, comunicación y trabajo en equipo— también pueden trasladarse a una pista de pádel.

Antes del partido tuvieron que superar diferentes retos para acostumbrarse a las particulares condiciones de la pista. Y para preparar el gran duelo contaron con una entrenadora de auténtico lujo: Delfi Brea, número uno del mundo y una de las grandes estrellas del circuito Premier Padel, fue la encargada de ofrecerles sus últimos consejos antes de saltar a la pista.

Luca Auer, Peter Hochkofler, Frederik Sangill, Veit Oswald y Philipp Krening durante el partido sobre hielo / leorosasphoto.com

La argentina, acostumbrada a competir al máximo nivel en las condiciones habituales del pádel, tuvo que ejercer esta vez de maestra en un escenario completamente diferente. Premier Padel colaboró con Red Bull en una iniciativa que pretendía unir dos deportes tan distintos en apariencia, pero con numerosos puntos en común.

"Todos nos encanta jugar al pádel, así que estábamos muy emocionados cuando escuchamos la idea", explicó Hochkofler antes del partido. El jugador del Salzburg reconocía que el contexto añadía un aliciente especial: "Obviamente estamos muy cómodos compitiendo sobre hielo, pero normalmente tenemos sticks en las manos, no palas de pádel".

Una vez comenzó el partido, la rivalidad entre Salzburg y München hizo el resto. "En cuanto empezó el partido, el instinto competitivo apareció inmediatamente. Realmente queríamos ganar a Múnich", añadió Hochkofler. Y, finalmente, fueron los locales quienes se llevaron la victoria.

Auer y Hochkofler se impusieron a Krening y Oswald para conquistar la primera edición de Coldest Court. Una victoria que el jugador del Salzburg valoró especialmente por el escenario: "Ganar Coldest Court aquí en Salzburgo lo hizo todavía mejor. Jugamos bastante al pádel, pero obviamente esto era algo completamente diferente. Una vez que había un partido que ganar, nos lo tomamos en serio".

Pablo Herreros, de El 4set entregó la copa de campeones / Red Bull

Oswald, pese a la derrota, dejó claro que el duelo había despertado su espíritu competitivo y ya piensa en una revancha. "Nos habría gustado ganar a Salzburg, así que creo que tendremos que pedir una revancha", aseguró. El jugador del München también destacó las similitudes entre ambos deportes: "Necesitas reacciones rápidas, buena comunicación y un buen compañero".

La iniciativa demuestra, además, hasta dónde está llegando el pádel. Ya no se trata únicamente de un deporte practicado por profesionales de la pala. También ha encontrado un hueco en las rutinas de preparación de deportistas de élite de otras disciplinas, hasta el punto de que cuatro jugadores de hockey fueron capaces de trasladar su competitividad habitual del hielo a una pista de pádel.

Los jugadores mostraron una gran habilidad combinando sus dos deportes favoritos / Red Bull

Bullpadel proporcionó las palas, Wilson las bolas y la Federación Internacional de Pádel (FIP) aportó el árbitro oficial. El resultado fue una combinación inédita entre dos mundos deportivos que comparten más de lo que parece: velocidad, reflejos, estrategia, coordinación y, sobre todo, una enorme capacidad para competir.

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El experimento deja una imagen difícil de olvidar: una pista de pádel sobre el hielo, cuatro estrellas del hockey intercambiando sticks por palas y Delfi Brea ejerciendo de profesora. El pádel vuelve a demostrar que, literalmente, puede jugarse en cualquier lugar.