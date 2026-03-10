El pádel como espejo del mundo empresarial: cómo rendir al máximo sin caer en el desgaste

En un entorno empresarial cada vez más exigente, donde la presión por los resultados y el ritmo de trabajo no dejan de intensificarse, surge una pregunta cada vez más presente en las organizaciones: cómo mantener el rendimiento sin caer en dinámicas de desgaste permanente. Con esta premisa, el Business Padel Tour ha celebrado recientemente dos encuentros en Madrid y Barcelona en los que el deporte se convirtió en punto de partida para reflexionar sobre liderazgo, presión y bienestar profesional.

Bajo el concepto 'Cuidarte también es rendir' y con la colaboración de OpenHealth, ambos eventos reunieron a profesionales de diferentes compañías en un formato que combinó networking con una conversación abierta sobre los paralelismos entre el alto rendimiento deportivo y el mundo empresarial.

La cita celebrada en Madrid contó con la participación del psicólogo y coach deportivo Carlos García y del entrenador profesional de pádel Manu Martín. Ambos compartieron su experiencia trabajando con deportistas sometidos a entornos de máxima exigencia competitiva, trasladando muchas de esas claves al ámbito corporativo.

Por su parte, el encuentro organizado en Barcelona reunió al psicólogo especializado en sueño y descanso Oriol Mercadé y al jugador profesional de pádel Enric Sanmartí. El deportista aportó además una visión poco habitual dentro del circuito profesional, ya que durante toda su carrera ha compaginado la competición con su actividad profesional fuera de la pista.

Manu Martín durante su intervención en el acto de Madrid / Business Padel Tour

Durante las conversaciones se abordaron cuestiones clave como la gestión de la presión, la autoexigencia, el descanso como herramienta de rendimiento o el impacto del entorno en el éxito de equipos y organizaciones.

“Durante mucho tiempo hemos asociado rendimiento con intensidad constante, pero el cuerpo y la mente no están diseñados para vivir en modo sprint permanente”, explicó Oriol Mercadé durante el encuentro celebrado en Barcelona. “Dormir bien, recuperar y saber regular la presión no es una concesión al bienestar, sino una ventaja competitiva”.

En la misma línea se expresó Manu Martín en el evento de Madrid al destacar las similitudes entre el deporte profesional y la empresa. “En deporte y en empresa la presión forma parte del juego. La diferencia está en cómo se gestiona. Los equipos que aprenden a regular la exigencia y a cuidar los momentos de recuperación son los que consiguen sostener el rendimiento en el tiempo”, señaló.

Más allá del contenido de las ponencias, ambos encuentros también reservaron espacios para el networking entre profesionales de distintas compañías, reforzando la idea de que el deporte puede convertirse en una herramienta útil para fortalecer relaciones profesionales y generar nuevas conexiones fuera del entorno habitual de trabajo.

Un momento del encuentro de Barcelona cpm Oriol Mercadé y Enric Sanmartí / Business Padel Tour

Desde la organización del Business Padel Tour destacan que este tipo de iniciativas buscan abrir nuevas conversaciones dentro de las empresas sobre bienestar, cultura de equipo y rendimiento sostenible. “Cada vez más organizaciones entienden que el rendimiento no se construye solo con presión y objetivos, sino también con entornos saludables, cohesión y espacios que permitan desconectar y compartir fuera de la oficina”, apuntan.

Noticias relacionadas

Con estos encuentros, el Business Padel Tour continúa consolidando su propuesta de “netsporting”, un modelo que combina deporte y networking para conectar a profesionales y empresas a través de experiencias compartidas dentro y fuera de la pista.