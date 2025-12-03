El pádel se dispara a nivel mundial: todos los datos que confirman su expansión

El pádel continúa su ascenso imparable. La Federación Internacional de Pádel (FIP) dio a conocer el FIP World Padel Report 2025, un análisis exhaustivo que confirma la expansión global de este deporte. Según el informe, el número de practicantes supera ya los 35 millones, acompañado por un crecimiento del 16,1% en clubes, del 15,2% en pistas y del 42% en federados respecto al año anterior.

La presentación del documento tuvo lugar durante la Asamblea General celebrada en Acapulco (México), donde se reveló que el informe —realizado a través de la FIP National Federation Survey 2025— ya está disponible en la web oficial. Esta segunda edición consolida la tendencia al alza del pádel en los cinco continentes, impulsada por una actividad competitiva creciente y una estructura organizativa cada vez más extensa.

El torneo de Dubai demostró que el pádel está calando fuerte en Oriente Medio / Mariano Castro/FIP

El calendario internacional también confirma esta evolución. Los torneos organizados por la FIP han pasado de 182 en 2024 a 290 en 2025, involucrando a más de 11.000 jugadores y jugadoras entre rankings profesionales y junior. El mapa global de instalaciones también impresiona: los clubes han aumentado en 4.775 unidades, alcanzando los 24.600, mientras que las pistas ya suman 77.300 repartidas en 150 países y 20 territorios dependientes.

Cada año hay más pistas de pádel en el mundo / FIP

El crecimiento no solo se mide en pistas y clubes. El pádel también arrasa en el entorno digital. La web oficial de la FIP registró 3,8 millones de usuarios únicos y alcanzó la cifra récord de 70 millones de páginas vistas, multiplicando por diez los datos de 2023. En redes sociales, el avance ha sido igual de notable: los seguidores han pasado de 210.000 en 2023 a 850.000 en 2025, un incremento del 400% en solo dos años.

La web de Primer Padel ha tenido muchas visitas esta temporada / Premier Padel

El informe incluye además un detallado análisis de la participación y del desarrollo por continentes, con gráficos que identifican los países en crecimiento acelerado, los mercados emergentes y las naciones en fase de consolidación. Una radiografía precisa del estado real del pádel que permite detectar tendencias y proyecciones a medio plazo.

El pádel crece en los cinco continentes / FIP

Otro de los capítulos se centra en la organización de las competiciones. El documento repasa la historia y la evolución de los tres circuitos oficiales —Premier Padel, CUPRA FIP Tour y FIP Promises— e incorpora el cuadro de honor de las principales competiciones mundiales, tanto en categoría profesional como junior y senior.

El apartado dedicado a la performance ofrece una mirada estadística y detallada de los rankings FIP masculino y femenino, profesionales y junior. Incluye un nuevo bloque de curiosidades sobre los top players: ciudades de nacimiento, altura media, los años más prolíficos en aparición de Top 100 y Top 300, así como los jugadores Under 21 y Over 35 mejor clasificados en 2024.

El número de clubs es un síntoma de la expansión del pádel / FIP

La segunda parte del reporte, elaborada por el FIP Research & Data Analysis Department, recopila las fichas de las 87 federaciones nacionales afiliadas a la FIP en 2025. Desde el próximo año, se incorporarán nuevas asociaciones nacionales hasta superar el centenar. Además, se detallan los datos sobre licencias de técnicos y la participación de cada país en las distintas competiciones internacionales por equipos, completando así el análisis más amplio y profundo realizado hasta la fecha sobre el universo del pádel.