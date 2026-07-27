El pádel desembarca en la Ópera de Sídney con un evento único junto a Premier Padel

La Ópera de Sídney, uno de los edificios más emblemáticos del mundo, cambiará durante unos días la música por el sonido de la pala y la pelota. Los próximos 15 y 16 de agosto, el icónico recinto australiano acogerá la primera edición del Padel Invitational presented by UBS, un evento que llevará el pádel a un escenario sin precedentes.

Para la ocasión se instalará una pista especialmente construida en el Northern Broadwalk, con vistas a la bahía de Sídney. Allí se reunirán algunos de los mejores jugadores y jugadoras del mundo, celebridades, aficionados y destacados representantes del pádel australiano en un fin de semana que combinará deporte, entretenimiento y actividades para el público.

El gran embajador del evento será Pat Rafter, exnúmero uno del tenis mundial y uno de los principales impulsores del pádel en Australia. El australiano destacó el carácter dinámico, social y divertido de este deporte y aseguró que celebrar un evento de estas características en la Ópera de Sídney es una oportunidad única para acercarlo a nuevos aficionados.

Rafter es un forofo del pádel / Premier Padel

El programa contará con el respaldo de Premier Padel e incluirá partidos de exhibición con algunas de las grandes estrellas del circuito profesional, además del Celebrity 1 Point Padel, inspirado en el exitoso AO 1 Point Slam, y diferentes sesiones abiertas para que los jugadores locales puedan disfrutar de la espectacular pista.

El evento también acogerá las Padel Invitational Finals, en las que competirán algunos de los mejores jugadores de clubes australianos, además de una amplia oferta de música en directo, gastronomía y actividades organizadas por los patrocinadores.

La organización pretende aprovechar el crecimiento imparable de este deporte, que ya cuenta con más de 38 millones de practicantes en más de 170 países, una cifra que, según las previsiones de la Federación Internacional de Pádel (FIP), podría superar los 105 millones de jugadores en 2030.

Australia quiere el mejor pádel / Premier Padel

El presidente de la FIP, Luigi Carraro, destacó que celebrar un evento de pádel en un lugar tan icónico representa una magnífica oportunidad para acercar este deporte a nuevas audiencias y continuar impulsando su expansión internacional. Además, recordó que Australia será sede de los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032, un horizonte que mantiene vivo el objetivo de que el pádel forme parte algún día del programa olímpico.

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Las entradas para el Padel Invitational presented by UBS ya están a la venta desde 30 dólares australianos, mientras que algunos aficionados tendrán incluso la oportunidad de compartir pista con Pat Rafter y otras figuras invitadas. Con esta iniciativa, Australia da un nuevo paso en el crecimiento del pádel llevando el deporte de mayor expansión del momento a uno de los escenarios más reconocibles del planeta.