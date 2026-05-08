El pádel da el salto tecnológico: así ha cambiado el deporte dentro y fuera de la pista

El pádel no deja de crecer en Europa y Latinoamérica y buena parte de esa expansión tiene un aliado inesperado: la tecnología. La innovación ha revolucionado en los últimos años todos los aspectos de este deporte, desde el material utilizado por los jugadores hasta la gestión de los clubes y la manera de entrenar o compartir partidos en redes sociales.

Uno de los grandes avances se ha producido en las propias palas. Hace apenas una década era habitual jugar con modelos mucho más pesados y fabricados con materiales menos sofisticados. La llegada de la fibra de carbono, las gomas EVA multicapa y los sistemas antivibración ha permitido reducir considerablemente el peso de las palas, mejorar el control y minimizar lesiones habituales como el conocido “codo de padelista”. Además, las nuevas superficies rugosas y tridimensionales han elevado la precisión y los efectos en los golpes.

Datos y más datos

La tecnología también ha transformado la preparación física y táctica de los jugadores. El uso de relojes inteligentes, sensores y dispositivos wearables ya forma parte del día a día de muchos aficionados, que pueden medir parámetros como la frecuencia cardiaca, la intensidad de los desplazamientos o la carga física durante un partido. Unos datos que antes solo manejaban los profesionales y que ahora ayudan a prevenir lesiones y optimizar entrenamientos.

A ello se suma el auge del videoanálisis y de sensores integrados en palas y pelotas, herramientas que permiten estudiar la biomecánica, la táctica y los patrones de juego con un nivel de detalle cada vez mayor. Academias y clubes utilizan ya estas tecnologías para detectar puntos de mejora y perfeccionar el rendimiento de sus jugadores.

Todo a punto para el Padel World Summit / HELENA TRAVESSET

Digitalización de los clubes

Otro cambio radical ha llegado a través de la digitalización de los clubes y de la organización de partidos. Las aplicaciones móviles han sustituido las llamadas telefónicas y las listas de espera tradicionales. Hoy es posible reservar pista, pagar, encontrar compañeros de nivel similar o participar en ligas amateur en cuestión de segundos, creando comunidades de jugadores mucho más activas y conectadas.

Los clubes también se han convertido en espacios inteligentes. Muchos centros incorporan accesos mediante códigos QR, sistemas contactless y marcadores digitales que permiten seguir los partidos en directo. Además, la automatización ayuda a controlar la ocupación de pistas y optimizar recursos de forma más eficiente.

Las propias instalaciones han evolucionado gracias a nuevos materiales y sistemas sostenibles. Los modernos céspedes sintéticos absorben mejor los impactos y reducen el cansancio muscular, mientras que la iluminación LED inteligente ajusta automáticamente la intensidad según la luz natural para mejorar la visibilidad y reducir el consumo energético.

Análisis de partidos

La última revolución llega de la mano de la inteligencia artificial. Varias empresas ya trabajan con sistemas capaces de analizar partidos en tiempo real y ofrecer recomendaciones tácticas personalizadas. Las cámaras equipadas con IA generan estadísticas automáticas, detectan patrones de juego e incluso crean highlights listos para compartir en redes sociales.

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Toda esta transformación tecnológica será uno de los grandes ejes de la próxima edición del Padel World Summit, que se celebrará del 26 al 28 de mayo en Barcelona y reunirá a expertos y empresas del sector para mostrar las últimas innovaciones que están redefiniendo el presente y el futuro del pádel.