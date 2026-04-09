El pádel da otro salto global: medallas en los AIMAG 2026 y más cerca del sueño olímpico

El pádel continúa dando pasos firmes en su expansión internacional y ha alcanzado un nuevo hito con su inclusión como deporte oficial con medalla en los Asian Indoor and Martial Arts Games (AIMAG) 2026, que se celebrarán en Riad, Arabia Saudí, del 13 al 21 de diciembre. La decisión, confirmada por el Consejo Olímpico de Asia (OCA), consolida el crecimiento de la disciplina en el continente y su peso dentro del panorama multideportivo global.

Este anuncio llega poco después de que el pádel fuera también confirmado como deporte con medalla en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya, reforzando así su presencia en las grandes citas deportivas del continente. La inclusión en los AIMAG supone un paso más en la estrategia de internacionalización impulsada en los últimos años.

El debut oficial del pádel en esta competición tendrá lugar del 17 al 21 de diciembre en la Padel Rush Arena, una de las instalaciones de referencia en Riad que ya alberga pruebas del circuito profesional Premier Padel. El torneo contará con la participación de federaciones nacionales reconocidas por sus respectivos Comités Olímpicos Nacionales.

Doce selecciones nacionales

Cada país competirá con un equipo compuesto por una pareja masculina y una femenina, en un formato que reunirá a un máximo de 12 selecciones nacionales. La competición se presenta como un evento de alto nivel, con la fecha límite de preinscripción fijada para el 15 de mayo de 2026.

El presidente de la Federación Internacional de Pádel, Luigi Carraro, valoró muy positivamente este nuevo logro para el deporte. “La inclusión del Pádel en el programa de los Asian Indoor and Martial Arts Games representa un momento extremadamente significativo en el desarrollo global de nuestro deporte”, declaró.

Carraro también quiso poner en valor el trabajo conjunto de las instituciones implicadas: “Su presencia en un gran evento multideportivo bajo la égida del Consejo Olímpico de Asia, al que agradezco en nombre de todos los que valoran el Pádel, confirma la solidez del proyecto internacional que estamos impulsando junto a las federaciones nacionales y refleja la creciente expansión del Pádel en Asia”.

Los valores del deporte

Además, el dirigente subrayó la importancia de los valores asociados al deporte: “Esperamos trabajar con el OCA, Padel Asia y nuestras federaciones nacionales para que los valores del deporte –excelencia, respeto y amistad– puedan contribuir a crear nuevas oportunidades deportivas y culturales para las futuras generaciones”.

La inclusión del pádel en los AIMAG refleja el entusiasmo de toda la comunidad internacional y se enmarca dentro de un proceso de crecimiento sostenido, basado en la promoción de valores como la inclusión, la socialización y el respeto, en línea con la Carta Olímpica.

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Con este nuevo paso, la Federación Internacional de Pádel refuerza su posicionamiento estratégico a nivel global, especialmente en Asia, donde el deporte ha experimentado un notable crecimiento en participación, infraestructuras y competiciones de alto nivel en los últimos años.