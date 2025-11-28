El pádel se da un revolcón en Acapulco el día que despide a la leyenda Carolina Navarro

Menuda jornada se vivió este jueves en Acapulco. Las sorpresas estuvieron a la orden del día desde el primer momento y en todas las pistas del Arena GNP Seguros y son varias las parejas que aspiraban a todo y que, sin embargo, pasarán el fin de semana en casa o, en su defecto, disfrutando de las hermosas playas de Acapulco, pero ya no volverán a competir en el 20x10 esta semana.

De entrada en la pista central Gemma Triay y Delfi Brea no dieron opción a Fassio/Llaguno (6-1 y 6-2) y poco después sabrían que tenían el número uno asegurado tras la debacle de Ari Sánchez y Paula Josemaría dos partidos después. Las número dos se despidieron de Acapulco tras perder ante Jessica Castelló y Lorena Rufo por un doble 6-4 y cerraron así la puerta a las opciones de arrebatar el número uno a Gemma y Delfi. Un batacazo que podría tener consecuencias de cara a 2026, pero no adelantemos acontecimientos que todavía quedan por delante las Barcelona Finals y un buen o mal resultado podría cambiarlo todo.

Ari y Paula cayeron en octavos de final en Acapulco / Mariano Castro/FIP

En las pistas de al lado llegó el terremoto a primera hora. Bea Caldera y Carmen Goenaga volvieron a su mejor versión y se cargaron a la pareja cuatro, Andrea Ustero y Sofi Araújo, tras una batalla titánica de más de tres horas con un calor sofocante. La dupla hispano-brasileña se despide de México con sensaciones encontradas. Por un lado se arrimaron a un partido de lucha constante, pero por el otro vieron como se les escapaba el duelo por 7-6 (3) 5-7 y 6-4.

Caldera y Goenaga celebran su triunfo en octavos de final en Acapulco / Premier Padel

En la pista adyacente eran Zazu Osoro y Victoria Iglesias quienes mostraron que siguen con la flecha para arriba y doblegaron a Martita Ortega y Tamara Icardo por 7-6 (0) y 6-2 y siguen ambas con opciones de clasificarse para las Barcelona Finals en una lucha que se pone más al rojo vive si cabe. Zazu necesita plantarse en semifinales para tener plaza, mientras que a Victoria no le valdría por muy pocos puntos, necesitaría ser finalista. Pero en cuartos este viernes se medirán a Gemma Triay y Delfi Brea. Es cierto que las número uno jugarán sin presión tras haberse asegurado cerrar 2025 como primeras en la clasificación, pero su gen competitivo no lo aparcan ni en los entrenos, así que todo apunta a que será uno de los partidos de la jornada.

También a primera hora, esta vez en la pista Skeckers, se vivía un emotivo momento con el último partido de la carrera profesional de toda una leyenda del pádel mundial. Carolina Navarro se despidió de toda una vida dedicada al pádel tras perder su partido de octavos de final y poner fin a una carrera inigualable a sus 49 años. La ex número uno, junto a Melania Merino, perdió ante Marina Guinart y Vero Virseda por 6-2 y 6-2 e inmediatamente recibió una gran ovación y el cariño de público y jugadores en su último momento como jugadora profesional.

Caro se despide del pádel con casi 50 años en los octavos de final de Acapulco / Silvestre Szpylma/Premier Padel

Lágrimas, beso de despedida a la pista que tanto le ha dado, flores, abrazos... "He podido ser un ejemplo por lo que dicen para el resto de generaciones. Espero continuar vinculada al pádel, que es lo que voy a hacer, me voy muy tranquila, muy feliz porque creo que he estirado mi carrera el máximo posible y aquí estoy con casi 50 tacos jugando unos octavos de final de un Major, en Acapulco donde empezó todo y terminar la carrera aquí es algo maravilloso", fueron sus últimas palabras como jugadora profesional.